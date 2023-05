El Ayuntamiento de Huesca se queda con tres partidos y la Diputación Provincial con dos. Este lunes es día de análisis tras los resultados electorales, según los cuales el PP ha logrado la Alcaldía de Huesca y también la Diputación Provincial de Huesca (DPH). Una institución en la que históricamente ha gobernado el PSOE.

Así, el PP tendrá 13 diputados y el PSOE tendrá 12, de esta manera la institución provincial se queda sólo con dos partidos.

El PP ha ganado en los principales municipios de la provincia altoaragonesa, obteniendo mayoría absoluta en Monzón, Fraga y Tamarite y podrá gobernar con pactos en otros puntos en los que ha ganado, como Barbastro. Hay localidades en las que se necesitarán pactos para ver quién las gobernará, es el caso de Jaca, Sabiñánigo, Binéfar, Boltaña, Graus, Benasque, Sariñena o Almudévar. El PSOE mantendrá los gobiernos en Benabarre, Ayerbe o Ainsa.

El presidente de PP de Huesca, Gerardo Oliván, ha señalado que “hemos obtenido los mejores resultados de la historia del PP en la provincia de Huesca, ganando en votos al PSOE en municipales y autonómicas y eso ha motivado que consigamos la Diputación Provincial de Huesca, que ha sido un feudo del PSOE”.

El secretario general del PSOE del Altoaragón, Fernando Sabés, ha declarado que esperaban obtener mejores resultados. “Lo cierto es que esperábamos mejores resultados, porque habíamos tenido buenas sensaciones en campaña”. Tras ello, ha agradecido “a las personas que se han persentado por el PSOE en los 202 municipios de la provincia de Huesca, tanto si han salido elegidos como si no lo han hecho, a los que han venido a los actos, a los que nos han acompañado y a todos los que han trabajado”. Ha insistido en que “esperábamos un mejor resultado, porque teníamos buenas sensaciones en las ciudades intermedias, que no se han recuperado, por lo que las sensaciones que teníamos no han sido la realidad”.

Ha finalizado “respetando lo que ha planteado la ciudadanía y sus votos”.