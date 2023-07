El Ayuntamiento de Huesca estudia reordenar el espacio del camping y paraliza su servicio de restauración

El Ayuntamiento de Huesca ha determinado que el camping San Jorgeno puede ofrecer un correcto servicio de restauración debido a que la cocina que decidió instalar el anterior Equipo de Gobierno no cuenta con la previa licencia de actividad; además, preocupa que sus materiales, principalmente madera, no se adecúen a la normativa de Sanidad para instalaciones de hostelería.

El nuevo Equipo de Gobierno afrontará la solución a este problema y la primera decisión va a consistir en realizar una consulta previa a Salud Pública del Gobierno de Aragón para que determine las necesidades de adecuación a la normativa de la cocina ya instalada en el camping. Por tanto, la cocina, que presta servicio tanto al camping como a la piscina, permanecerá cerrada hasta que el Gobierno de Aragón realice una evaluación y dé su visto bueno.

Paralelamente, se está trabajando para conseguir la cesión definitiva de las instalaciones por parte del Gobierno de Aragón y se está estudiando, de cara al futuro, la integración de la gestión del área de auto caravanas en la gestión del camping. También proyecta hacer un replanteamiento de su espacio para aprovecharlo, reordenarlo y adaptarlo a los nuevos usos.

Respecto a los bungalows, se plantea acondicionarlos de forma que puedan ser utilizados por estudiantes durante el curso.

En cuanto a los precios del camping, no se producía una actualización desde 2016 y ha supuesto un cambio en los conceptos de uso y un aumento de 1€ en la tarifa diaria