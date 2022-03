El ayuntamiento de Huesca va a destinar 5,2 millones de euros de los remantes del año pasado a inversiones

El Ayuntamiento de Huesca puede disponer de forma más flexible de los remanentes del año pasado para proyectos e inversiones de todo tipo en la ciudad.

La cantidad es de 5,6 millones de euros pero 400.00€ se reservan como provisión por el incremento de la energía, el resto se destinará a inversiones en prácticamente todos los barrios de la ciudad y también en municipios incorporados. El concejal de hacienda, José Mª Romance señalaba que muchos de ellos se realizarán a través de empresas oscenses y generarán empleo

Entre los proyectos e inversiones más destacables está casi 1,3 millones de euros para el ARRU, área de regeneración urbana en varios barrios de la ciudad; casi 1, 2 millones a varias actuaciones en vías públicas, especialmente en el plan de asfaltado con 500.000€ o 100.00€ para Martínez de Velasco y la calle Pedro Arnal Cavero, entre otras. En las inversoiones medio ambientales destaca las actuaciones en los juegos infantiles, algo más de 120.000€ para la última parte de la zona verde el parque de San Martín o el parque Miguel Servet. En materia deportiva destaca especialmente la construcción de una pista de patinaje de velocidad en el entorno el San Jorge con una inversión de 465.000€ y se completa las actuaciones en esa zona

En el cementerio también habrá actuaciones con la construcción de un nuevo bloque de nichos nuevos y arreglos en cubierta de uno de esos bloques con algo más de 380.000€ y una partida para un centro de innovación gastronómico con 100.000€ junto a la asociación de hostelería.

Esta liquidación del 2021 supone una modificación en el presupuesto para este año y se aprobará en el pleno del próximo martes 29 de marzo