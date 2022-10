El ayuntamiento de Huesca no descarta reducir el alumbrado navideño si es necesario para reducir el gasto

El alcalde de la ciudad, Luis Felipe ha explicado en COPE Huesca que también en el ayuntamiento se han establecido medidas de ahorro energético ante el incremento de los gastos. Por eso, ha dicho, se ya se han puestro alguna pequeña restricción en el alumbrado público.

En todo caso y con respecto a la iluminación navideña, Luis Felipe recuerda que la mayor parte es de bajo consumo pero no se desacartaría reducirlo si fuese necesario. Se tendría que valorar para que haya un equilibrio con el consumo en esas fechas tan destacadas. Luis Felipe ha insistido en COPE Huesca que "mucha de la ilumniación de Navidad es led, de bajo consumo, entonces ya contamos con una ventaja y vamoa a valorar también si esa parte no led que consume más energia es necesario implemenarla o no. Si es necesario ponerla en funcionamiento o una media podría ser,dados los costes energéticos, el prescindir de una parte de la ilumniación navideña. Pero ya sabemos que la ilumniación es una parte de invitación a la Navidad, al consumo. Es un elemento también dinamizador de la ciudad entonces, cualquier decisión que tomemos tiene que estar medida y bien justificada"

Con respecto a la posibilidad de reducir la ilumniación en algunas zonas, Felipe recuerda que bajar los índices de iluminación tiene que ir aparejado con la seguridad.