El Ayuntamiento de Huesca descarta cualquier actividad alternativa a San Lorenzo

Así lo ha trasladao el concejal responsable del área de Fiestas del Consistorio oscense, Ramón Lasaosa, quien ha hecho hincapié en que la suspensión total de las fiestas patronales de Huesca ha sido una decisión muy difícil, por su significado y por las consecuencias que esto conlleva. Dificil, ha dicho Lasaosa "porque todos sabemos lo que sigunifican las fiestas de San Lorenzo para la ciudad. Unas fiestas que nos unen como comunidad y ha sido muy dificil tomar la decisión pero por otro lado los indicadores de cuestiones sanitarios nos llevan a pensar que deberemos mantener, aunque sólo sea eso, la distancia de seguridad durante agosto es imposible celebrar en unas fiestas de caracter popular y multitudinario como son las de San Lorenzo"

Así, ha dicho que la suspensión será total y que no caben actos de celebración alternativos. Ramón Lasaosa explica que incluso el "obispado ha suspendido todos o la mayor parte de los actos, aobre todo los más multitudinarios". Entonces "yo creo que si no se pueden celebrar esos actos como el cohete, las verbenas, la procesión o la ofrenda de flores, creemos que no tiene mucho sentido hacer otro tipo de actos que, por otra parte,es muy complicado de gestionar para mantener las medidas que seguramente esté dictando salud pública"

El Ayuntamiento, junto a diferentes colectivos, han estudiado la posibilidad de realizar pequeños conciertos en barrios, pero cualquier acto supone no poder garantizar las medidas de seguridad. Lasosa explica que en estos casos "tú puedes controlar ese aforo pero no puedes controlar todo lo que pasa alrededor y es tu responsabilidad gestionar eso." Ramón Lasaosa añade que "le hemos dado muchas vueltas, soluciones y aportaciones de distintos sectores pero al final críamos que lo más coherente aunque seala decisión más dura era suspender las fiestas en su totalidad"