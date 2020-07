El Ayuntamiento de Huesca y la Asociación de Comerciantes apuestan por la digitalización

El Ayuntamiento de Huesca y la Asociación de Comerciantes de Huesca apuestan por la digitalización como una línea de actuación fundamental para mejorar la actividad del comercio oscense.

Por un lado, el Área de Desarrollo del Ayuntamiento ha convocado una línea de ayudas para la digitalización de empresas que cuenta con 120.000 euros. El importe máximo que podrá recibir cada solicitante será de 3.000 euros por acciones como la creación de una web o el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles, entre otras. Además, dentro del convenio que anualmente firman el Consistorio y la Asociación, que dispone de un presupuesto de más de 60.000 euros, también se va a destinar una parte importante de esa cantidad a esta línea de trabajo.

La concejala de Desarrollo del Ayuntamiento de Huesca, Rosa Gerbás, ha incidido en que el objetivo es ayudar a todos los comercios y empresas que estén interesados “para que puedan alcanzar un nivel de digitalización importante y que les ayude a mejorar su actividad”.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Comerciantes de Huesca, Susana Lacostena, ha animado a todos los comercios a mejorar su nivel digitalización porque “la visibilidad digital también es muy importante, tal y como hemos podido ver durante el confinamiento”. Además, ha remarcado que desde la Asociación están a total disposición de asociados y de no asociados para asesorar y acompañar a todos los interesados en este proceso.

ESTUDIO

La Asociación de Comercio de Huesca presentó en el mes de mayo en el Observatorio Municipal de impacto económico y social del Covid-19 un estudio sobre las necesidades de digitalización del sector comercio y servicios en la ciudad de Huesca.

Este estudio, en el que participaron 175 profesionales, ponía de manifiesto que el 60% de los negocios dispone de página web corporativa, pero que el 76% apenas la actualiza, lo que demuestra que no la consideran como una vía de generación de negocio. Respecto a la venta online, el 73% de los comercios no disponen de un comercio electrónico. Y de los pocos que sí lo tienen, un 60% no tiene más de cinco pedidos al año. De los comercios que no poseen comercio electrónico, la razón fundamental es la falta de formación en Marketing Online.

El estudio también refleja que hay carencia de smartphones en los comercios para facilitar el pago con teléfono móvil.