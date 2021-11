Aytosca espera a la finalización de la ley que haría fijos a los trabajadores en fraude de ley

La Asociación Aytosca, que representa a los interinos en fraude de ley del Consistorio oscense, apela a la cautela y espera a la finalización de la ley que haría fijos a los trabajadores en fraude de ley por abuso de temporalidad.

El portavoz de Aytosca, Juan Sarrate, ha prefeido ser cauto y esperar a conocer la que sería la nueva ley acordada por el Parlamento, y por la que todo interino que llevara en el mismo puesto desde antes de 2016 sería fijo sin oposición y con un concurso de méritos. Sarrate ha dicho no entender por qué se habla de 5 años, cuando el Tribunal Supremo dictaminó en su momento que más de 3 años ya es abuso. “La ley obliga a que a los tres años, la plaza que se está ocupando tenga que salir a oposición y ser cubierta en ese plazo de tiempo” y “estamos en fraude de ley todas las personas que hemos superado esos tres años en la administración sin que se convoque la oposición de la plaza que ocupamos”.

Sarrate ha inistido en que el fraude es a partir de tres años y queda la posibilidad de hacer fijos a las personas que han ocupado esta plaza o la de la indemnizacion. En este punto, ha señalado que “seguimos insistiendo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en varias sentencias ha dejado muy claro que el fraude es a partir de tres años, que los procesos selectivos no son sanción, y que hay dos posibilidades”. En este sentido, ha manifestado que “las posibilidades son o la fijeza o la indemnización que sea disuasoria y ejemplarizante, que sería la equivalente a un despido improcedente”, por lo que no entendemos por qué siguen con este tipo de movimientos políticos que sólo generan incertidumbre y expectativas, que es muy probable que no se cumplan, y al final es jugar con el futuro de las personas”.

El presidente de Aytosca ha informado de que en el Consistorio oscense el porcentaje de temporalidad es del 30,45, es decir, un tercio de la plantilla, entorno a 150 personas y el acuerdo del Parlamento repercutiría a entre 120 y 130 de esas personas.