El aumento de la temperatura jugaría a nuestro favor para que vaya desapareciendo el coronavirus

Hoy ha comenzado la primavera y la previsión, según el delegado de AEMET en Aragón, Rafael Requena, es que las temperaturas serán más altas de los valores normales en el conjunto de la estación. Aunque se están realizando estudios sobre la relación de la temperatura con este tipo de virus, todavía no se pueden sacar conclusiones determinantes. Rafael Requena explica que el coronavirus es nuevo y aunque parece que podría ser mejor el aumento de temperatura para que vaya desapareciendo, no es concluyente. El delegado de la Agencia estatal de meteorología en Aragón ha señalado que el virus de la gripe se conoce desde hace más de un siglo, por lo que ha quedado demostrada su relación con el frío y la humedad."Con este virus no tenemos todavía una conclusión, pero si lo comparamos o correlacionamos con el comportamiento de los otros, pues parece que la temperatura es mejor que sea alta para que vaya desapareciendo, pero vamos no hay nada concluyente,claro".

La previsión es que esta primavera que acaba de comenzar esta noche a las 4h y 50 minutos sea con temperaturas más altas de lo normal y en cuanto a las precipitaciones pueden ser un poco por debajo de lo habitual en la zona norte y el resto con valores normales

El invierno se ha caracterizado por los contrastes y la llegada de frentes como Gloria que han marcado grandes diferencias entre un mes y otro. Las precipitaciones han sido concentradas en poco tiempo, en pocos días

Hoy ha comenzado la primavera astronómica, mientras que la climatológica dio comienzo el 1 de marzo.