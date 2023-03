La Asociacion de Vecinos de San José reclama al Ayunamiento el pago de la subvención del año pasado

A tres días del inicio de las fiestas en el barrio de San Jose, la Asociacion de Vecinos reclama al Ayunamiento de Huesca el pago de la subvención correspondiente al año pasado. De esta forma, los vecinos de esta parte de la capital altoaragonesa se disponen a celebrar cuatro días de fiesta con una normalidad alterada a causa de la pandemia, del 17 al 20 de marzo.

La recién constituida junta de vecinos del barrio de San José de Huesca prepara los actos festivos con el condicionante económico de no haber recibido todavía la subvención que concede el Ayuntamiento a los barrios. De ello ha hablado el presidente de la asociación, José Luis Susín, que ha dicho que el consistorio les informó del pago pero todavía no lo han recibido. Se trata de un “perjuicio” ya que en tres días comienzan las fiestas y deben pagar a los proveedores.

En este punto, Susín ha manifestado que “todavía no hemos recibido la subvención del Ayuntamiento de las fiestas anteriores y esto no ayuda a la celebración de las fiestas” y “nos dijeron que en marzo pagarían la subvención, pero van a llegar las fiestas y la subvención todavía no ha llegado”.

La econonomía no es el único inconvenente con el que se encuentra la asociación de vecinos, también lo es la participación. Su presidente ha señalado que “la pandemia condicionó mucho la participación vecinal” y, por ese motivo, pide a los vecinos que se involucren en el barrio para poder organizar más actividades. “Animo a los vecinos que se asocien, porque así podremos tener mejores fiestas y mantener las actividades que venímos realizando durante el año, como pilates, zumba, pintura en tela, bachata, o bolillos, es decir, son actividades que también ayudan a aunar a la gente”.

Los vecinos de este barrio de la ciudad también se suman a las reivindicaciones de otras zonas de la ciudad con respecto al carril bici y sobre todo la falta de aparcamientos. “Lo cierto es que el Ayuntamiento informó tarde, ya cuando la obra estaba en marcha y, sobre todo, las quejas van dirigidas hacia el aparcamiento y también hay dudas sobre el trazado del carril bici”.

El viernes 17 de marzo comenzarán las fiestas durante 4 dias y después de la pandemia se retoman algunos actos como la tradicional paella en la carpa o un encuentro de mairalesas y peñas.