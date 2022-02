La Asociación de usuarias y usuarios de la piscina Almériz de Huesca sigue insistiendo en la apertura en julio

A través de una nota de prensa, la Asociación de usuarias y usuarios de la Piscina Almériz asegura que este colectivo "ni ha cejado ni cejará en su empeño" por conseguir que el Patronato Municipal de Deportes y el equipo de Goberno del Ayuntamiento "se avengan, de una vez por todas, a mantener abierta la piscina cubierta municipal durante el mes de julio; una justa y justificada reivindicación avalada con más de mil firmas de apoyo recogidas durante el pasado mes de diciembre a las puertas de las instalaciones."

La asociación asegura que las "soluciones que a este respecto se ha venido proponiendo el Patronato Municipal (acondicionamiento de calles específicas en las piscinas descubiertas de verano, facilitar el acceso a instalaciones privadas de personas con necesidades terapéuticas especiales, a través de Servicios Sociales) no son sino ocurrencias inaceptables, que no sólo demuestran una falta evidente de sensibilidad con el problema que tienen sobre la mesa, sino un incomprensible empecinamiento por parte del concejal de Hacienda y técnicos del Patronato por sostenella y no enmendalla"

A tal fin, mañana jueves 10 de febero, en los locales de la Asociación del Barrio María Auxiliadora tendrá lugar una reunión convocada por la citada Asociación de usuarios a la que están asistirá también personal médico-sanitario, profesorado universitario de Salud y Deporte, así como la Federación de Asociaciones Osca XXI. En esta reunión, que tendrá lugar a las 19:30h, "se adoptarán medidas orientadas a conseguir que el consistorio oscense no sólo entienda y tome en consideración los argumentos que esgrimimos sino que abandone la lógica economicista en la que está instalado y acceda a debatir fórmulas, que las hay, que permitan la apertura de las instalaciones en el mes de julio tal como la ciudad le está pidiendo desde hace años".

Mientras tanto, hoy miércoles a las 19 delante de la piscina llevarán a cabo una nueva concentración y continuarán con las concentraciones todas las semanas hasta conseguir "que el Patronato municipal de deportes y el ayuntamiento atienda nuestra justa reivindicación de mantener las instalaciones abiertas durante el mes de julio"

Desde las asociación "hacemos un llamamiento a la ciudadanía oscense a secundar con su presencia y apoyo estas concentraciones. Sabemos que lo que estamos demandando no es el capricho de unos pocos, sino la necesidad de un importante sector de la población que entiende que el medio acuático forma también parte de la salud y del bienestar de una ciudad que se pretende moderna y del siglo XXI. Reivindicamos el uso y la rentabilización de un servicio público que da salud y calidad de vida a la ciudadanía."