La Asociación Profesional de Peluquerías de Huesca reclama la bajada del IVA, al prestar un servicio que entienden que es esencial y no de lujo. La asociación enviará a la delegación de Gobierno en Aragón, en los próximos días, un escrito en el que recoge la situación por la que está atravesando el sector en Huesca, así como la reivindicación de bajar el IVA, debido a la pandemia.

El presidente de este colectivo en Huesca, Santiago Pardo, ha informado de que la asociación está elaborando el escrito, “cuya base es común para todas las asociaciones profesionales del sector de España”, pero “en cada lugar se hace hincapié en sus peculiaridades”.

De esta forma, la asociación de peluqueros de Huesca se desvincula de la convocatoria de jornada de cierre y concentraciones a la que llama este martes el colectivo ‘Creer en nosotros’, fundado a raíz del contacto en redes sociales de distintos puntos del país. Este colectivo ha llamado al sector de la peluquería y la estética a manifestarse este día. Santiago Pardo ha afirmado que la asociación de Huesca no ha convocado este paro y aunque comparten la reivindicación de bajada del IVA, no comparen la jornada de huelga.

“Oficialmente, como asociación profesional no se han convocado paros, aunque compartimos la reivindicación de bajar el IVA”, pero “no compartimos el hecho de cerrar, cerrar un día no es efectivo, además ahora necesitamos trabajar y estar abiertos y salir a la calle a concentrarse es peligroso”, ha dicho.

Ha trasladado que el sector en Huesca no está atravesando un buen momento. Tras el confinamiento, las peluquerías tuvieron trabajo y el verano ha sido bueno, pero ahora están experimentando un bajón que temen vaya a más, al no haber prácticamente celebraciones ni cenas de empresa de Navidad el próximo mes. “Después del confinamiento hubo trabajo y el verano ha ido bien, pero ahora entre que no hay acontecimientos y que estamos en esta nueva situación dentro de la pandemia, lo cierto es que estamos teniendo un bajón” y “nos tememos que siga así, porque no habrá cenas de empresa ni celebraciones en Navidad”.