La Asociación Huesca en bici solicita un mayor acondicionamiento de la ciudad para el uso de la bicicleta

Así lo ha reclamado el presidente de este colectivo, Samuel Escámez, este miércoles coincidiendo con el Día Mundial de la Bicicleta. Escámez ha asegurado que la asociación ha observado un importante incremento del uso de la bici durante el estado de alarma, sin embargo la ciudad no está ben acondicionada para ello. Huesca en Bici reclama la conexión de los carriles bici, para que los carriles que existen en la actualidad sean verdaderamente útiles. Por ello ha acogido muy satisfactoriamente el anuncio realizado días atrás por el equipo de gobierno de realizar dicha conectivida. Escámez apunta que "hay que aprovechar lo que existe ya para darle una verdadera utilidad porque ahora circular por Huesca no es práctico". Entre otras cosas asegura que "vas saltando de un carril a otro y de pronto desaparece, luego hay una acera y más adelante es peatonal". El presidente de este colectivo insiste en que "para una persona que se mueve todos los dias en bicicleta, el carril bici no sirve para nada".

Para Huesca en Bici, Samuel Escámez urge esta actuación, así como estudiar posibles actuaciones en diferentes puntos de la ciudad. Entre otras cosas añada que puede ser "marcándolos correctamente y donde no se pueda, por ejemplo en los cosos o Porches, hay que buscar rutas alternativas". Samuel Escámez explica que podría ser "quitando carriles a los coches, líneas de aparcamientos, agrupar los aparcamientos en otros sitios para que la ciudad deje de ser un aparcamiento al aire libre". Además, "es bastante incomprensible que haya coches aparcados que prácticamente se usan sólo el fin de semana y estén ocupamdo un espacio que es vital tanto para los peatones cimo para los ciclistas.