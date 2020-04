La Asociación Huesca en Bici lamenta que la Ponencia de Movilidad no se haya reunido en esta legislatura

La Asociación Huesca en Bici lamenta que la Ponencia de Movilidad municipal no se haya reunido ni una sola vez durante la presente legislatura en el Ayuntamiento de la capital oscense.

De ello ha dejado constancia el presidente de este colectivo, Samuel Escámez, quien ha explicado que este órgano de participación ha perdido periodicidad en sus convocatorias, ya que “si en la presente legislatura no se ha reunido, en el anterior mandato lo hizo en una ocasión, mientras que años atrás, la Ponencia se reunía cada dos meses”.

Escámez ha confirmado que “desgraciadamente la Ponencia de Movilidad no se reúne” y “digo desgraciadamente porque era el lugar en el que los distintos colectivos de la ciudad podíamos hablar de movilidad con el Ayuntamiento y lo hacíamos entre todos”. Así lo ha lamentado Escámez que asegura desconocer el motivo.

Una situación que conlleva a que los colectivos no puedan exponer sus planteamientos en un órgano creado para ello y que se acometan actuaciones que no cuentan con el visto bueno de la asociación. El presidente de Huesca en Bici ha puesto como ejemplo de desacuerdo el nuevo carril bici ubicado en el paseo Ramón y Cajal, que “nosotros no compartimos”, porque “no es segregado y como no queremos conflicto entre peatón y ciclista pedimos que se ubiquen los carriles bici en calzada y si no se puede queremos que la bici vaya por la calzada y se indique mediante señalítica que la bicicleta tiene derecho y obligación de ir por la calzada”.