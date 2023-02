La Asociación Huesca en Bici considera que se ha generado una caza contra los ciclistas, a cuenta de la polémica del carril bici.

La implantación del nuevo carril bici en la ciudad ha generado polemica no sólo entre los vecinos, que lamentan que no se les haya consultado antes de actuar en la implantación, suspensión de plaza de aparcamiento y recorganización de éstas, sino que los ciclistas tampoco lo comparten. Así lo ha dejado claro el portavoz de Huesca en Bici, Samuel Escámez, que ha dicho que “el Ayuntamiento ha utilizado el carril bici para quitar coches de la calle, pero no ha hecho un carril bici funcional”. En este punto, ha trasladado que “nosotros habíamos planteado otras muchas alternativas que han obviado y han hecho un carril que no sirve para el uso de la bicicleta, sino para quitar aparcamientos”, lo cual “va en detrimento del ciclista, porque está surgiendo una caza al ciclista por parte de ciudadanos que están frustrados porque han perdido su aparcamiento y por parte del Ayuntamiento que pretende obligar a los ciclistas a utilizar este carril bici”.

Escámez ha trasladado algunos de los criterios de los ciclistas y ha señalado que “en algunos sitios como, por ejemplo, la calle María Moliner no hay tráfico habitual de ciclistas, por lo que va a ser difícil que se use ese carril bici y en las zonas peatonales no eran necesarios”, sin embargo “en otras zonas como, por ejemplo, la calle División 52, que no hubieran tenido que retirar ni un solo vehículo, no han querido hacerlo”.

También se ha referido al plantamiento del Ayuntamiento de sancionar si no se usaba el carril bici y que tendrán que dar marcha atrás porque la ley no lo contempla. “Esa medida la han lanzado para aplacar los ánimos de la gente que se ha enfurecido y han hecho un carril bici al igual que podrían haber hecho un jardín, ensanchar la acera o poner un mecetero, pero el carril bici es más barato y lo tenían subvencionado”. Ha añadido que “nosotros pensamos que es imposible obligar, porque la ley no lo permite y una ordenanza municipal no puede ir en contra de una normativa estatal, pero ha sido una ocurrencia más que han tenido”.