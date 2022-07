La Asociación Española Contra el Cáncer en Huesca presenta la campaña “San Lorenzo,ahora sí”

La campaña “San Lorenzo, ahora sí” invita a los ciudadanos a teñir de verde la ciudad con la pañoleta de 140x100 cm que se ha realizado para tal fin, colgándola en balcones y ventanas, para conmemorar de forma solidaria que este año por fin volvemos a celebrar las fiestas.

La Asociación Española Contra el Cáncer en Huesca completa así el ciclo que comenzó hace dos años, con las campañas “San Lorenzo en los balcones” y “Huesca tiene el corazón verde”, en las que ha compartido con los ciudadanos el sentimiento laurentino, la necesidad de responsabilidad colectiva y la solidaridad de todos los que colaboran ayudando a personas con cáncer y sus familias. El presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Huesca, José Manuel Ramón y Cajal apuntaba que en 2022, después de estos años difíciles, queremos compartir con todos los oscenses la emoción de volver a celebrar, “San Lorenzo, ahora sí”.

Promovida por los responsables de la Junta Provincial de la Asociación Contra el Cáncer en Huesca, la campaña cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Huesca y también con la colaboración de Cabrero e Hijos - Supermercados Altoaragón y Caja Rural de Aragón, que se suman a esta iniciativa impulsando además la venta de las pañoletas de la Asociación en sus establecimientos y oficinas. En la rueda de prensa, en la que también han participado el concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Huesca, Ramón Lasaosa, el gerente de Cabrero e Hijos - Supermercados Altoaragón, Agustín Cabrero, y el director territorial en Huesca de Caja Rural de Aragón, Alejandro Lanuza, se ha dado a conocer esta iniciativa que se pone en marcha a partir de hoy viernes 8 de julio. La pañoleta, que tiene un precio de 5 euros, se puede comprar en la Sede de la Asociación Contra el Cáncer en Huesca, Supermercados Altoaragón, oficinas de la Caja Rural de Aragón y comercios colaboradores en Huesca.

En la presentación, el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Huesca, José Manuel Ramón y Cajal, ha querido agradecer “al Ayuntamiento de Huesca, Fundación Caja Rural, Supermercados-Altoaragón y a todos los voluntarios que con su colaboración hacen posible que esta campaña se pueda realizar una vez más, y a todos los que visibilizan las acciones y el trabajo de la asociación durante todo el año”.

Por su parte, el concejal de Fiestas, Ramón Lasaosa ha recordado el éxito y el impacto de las dos campañas anteriores y ha explicado como “este año, una vez más, invitamos desde el Ayuntamiento de Huesca a que todo el mundo colabore con la asociación, que compre esta pañoleta y la cuelgue en todos los balcones de la ciudad; vamos a recuperar ese espíritu laurentino, también desde el sentido solidario del que siempre ha dado muestras la ciudad”.

Alejandro Lanuza, director territorial en Huesca de Caja Rural de Aragón, ha destacado que “es un placer acompañar de nuevo a la asociación en esta campaña, con un eslogan tan acertado, porque ya nos embarga la emoción que sentimos todos, de poder volver hablar de las fiestas, de poder estar preparando una semana tan importante para todos los oscenses”. Agustín Cabrero, gerente de Cabrero e Hijos - Supermercados Altoaragón, ha querido “agradecer a la asociación que vuelvan a darnos la posibilidad de colaborar con ellos en esta ocasión, como hacemos durante todo el año en múltiples actividades, y por la labor que realizan tanto a nivel de apoyo a las familias como a nivel de investigación” y animó a los oscenses a “comprar la pañoleta y engalanar sus balcones, ahora que por fin podremos celebrar unas fiestas como eran hasta hace unos pocos años”, deseando estar muchos años más de la mano de la asociación colaborando en sus acciones.

Para la Asociación Española Contra el Cáncer en Huesca, esta campaña significa poder recaudar fondos necesarios para continuar con nuestra misión; trabajar día a día con los recursos que nos proporciona la sociedad, para mitigar y paliar las necesidades de pacientes y familiares; para informar a la población sobre cómo prevenir y detectar precozmente el cáncer; y para impulsar la investigación en cáncer que es clave para la supervivencia. El cáncer es igual para todos, pero no todos son iguales frente al cáncer Según el primer informe publicado este año por la Asociación Española Contra el Cáncer sobre la inequidad del cáncer en España, hay desigualdades que tiene que ver con el acceso a entornos saludables, al diagnóstico precoz, a tratamientos como la atención psicológica y los cuidados paliativos y a la investigación, influyendo en las desigualdades el aspecto socioeconómico. Por ejemplo, el código postal afecta más que el código genético a la hora de hacer frente al cáncer, por lo que hay una parte de la población que no tiene las mismas oportunidades de prevenir y detectar precozmente el cáncer dependiendo de dónde viva. Hoy en día, siete Comunidades Autónomas no han conseguido que toda su población de riesgo (50 a 69 años) tenga acceso a un programa de cribado colorrectal.

Además, el 42% de las Comunidades no cuenta con regulaciones específicas para prevenir del humo del tabaco, responsable del 30% de los casos de cáncer. Hay que tener en cuenta que, casi el 43% de los menores de 12 años están expuestos al humo del tabaco en espacios públicos. Respecto a cuidados paliativos, España está a la cola de las ratios recomendadas con 0,6 unidades por cada 100.000 habitantes –según la Asociación Europea de Cuidados Paliativos, para una adecuada atención se necesitan 2 unidades por cada 100.000 habitantes, una domiciliaria y otra hospitalaria-, siendo la media europea del 0,8 unidades por cada 100.000 habitantes. Por otra parte, el nivel socioeconómico es un factor de desigualdad en el cáncer pues, entre gastos directos e indirectos, el cáncer provoca un coste económico al 41% de las familias superior a 10.000€ durante la enfermedad. Estos gastos podrían ser inasumibles para cerca de las 30.000 personas que son diagnosticadas de cáncer y están en una situación de vulnerabilidad ya que, están en paro, son autónomos o su salario se encuentra por debajo del Salario Mínimo Interprofesional. El porcentaje de mujeres cuyo salario está por debajo del Salario Mínimo es el doble que el de los hombres. El impacto del cáncer también afecta a los familiares y a los cuidadores. La investigación es clave para aumentar la supervivencia. Impulsarla y garantizar el acceso de los pacientes a los resultados es una prioridad para la Asociación con el objetivo de alcanzar el 70% de supervivencia media para el año 2030. En este sentido, cada año en España 100.000 personas son diagnosticadas con un tipo de tumor cuya supervivencia es baja o está estancada porque necesitan más investigación.