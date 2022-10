El PP asegura que la mayor presión fiscal para los oscenses no se traduce en un incremento de inversiones

El PP asegura que la mayor presión fiscal para los oscenses no se traduce en un incremento de las inversiones en el Alto Aragón. Así ha valorado el diputado del PP por Huesca, Mario Garcés, las inversiones que recogen los PGE de 2023 para la provnicia de Huesca.

Para Mario Garcés “la política presupuestaria de los últimos cuatro años no ha beneficiado en nada los intereses de los altoaragoneses y sin embargo somos la provincia con mayor fiscal”. En este punto, ha dicho que “como consecuencia del incremento de deuda pública de los PGE de los últimos cuatro años a cada altoaragonés se le ha endosado 6.000 euros de deuda adicional, sumado a que somos la comunidad autónoma y, por lo tanto la provncia, que más presión fiscal tiene tenemos una conclusión clara y es que los altoaragoneses pagamos más impuestos que nadie”.

Tras conocer las inversiones que contemplan para el próximo ejercicio los nuevos Presupuestos Generales del Estado para la provincia de Huesca, Garcés se ha mostrado muy crítico por la ausencia de nuevos proyectos y porque las inversiones en infraestructuras ya previstas continúan al ralentí y no hacen sino postergar los plazos y los ritmos de ejecución. “Creo sinceramente que además del esfuerzo fiscal de los altoaragoneses, al esfuerzo del endeudamiento al que nos han sometido, 6.000 euros cada alttoaragonés, nos respondan con un aplazamiento de la A-22 y de otros tramos de la A-21 y A-23, me parece realemente un asunto grave y q ue no se debería producir”.

Entre otras inversiones, los presupuestos contemplan el inicio de las obras de la variante de Jaca, pero Garcés asegura que desde el PP van a estar muy vigilantes de que efectivamente se licitan y se adjudica estos y otros tramos pendientes.