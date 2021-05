Los sindicatos agrarios de Asaja y UAGA COAG instan al departamento de Agricultura a la captura y retirada del oso Goiat del Pirineo. Las últimas evidencias de la presencia de Goiat en el valle de Chistau, así como la sospecha de que es el responsable de los últimos ataques a ganado en el valle de Arán han causado gran inquietud a los ganaderos y habitantes del Pirineo aragonés.

Se repiten los problemas de los últimos años, causados por un animal que ha causado la muerte a numerosas cabezas de ganado. En el caso de Goiat, supone un “riesgo” no solamente para los ganados sino también para los propios habitantes del medio rural o turistas, dado que “se han encontrado huellas de su presencia cerca de núcleos de población” e incluso no muestra temor ante la presencia del ser humano, según ha apuntado Ángel Samper, secretario general de ASAJA.

Ante las últimas informaciones conocidas de que se plantea su captura para colocarle un collar de seguimiento, ASAJA ARAGÓN y UAGA COAG consideran que “esta captura se debe aprovechar para extraerlo del territorio, liberando al mismo de esta amenaza”. Samper asegura que los vecinos de estas zonas afectados están llegando al “límite del hartazgo”.

ASAJA ARAGÓN y UAGA COAG van a iniciar una ronda de contactos con el resto de organizaciones sectoriales, plataformas ganaderas, así como otras entidades de la sociedad civil para que se sumen a la petición de extracción de Goiat de los Pirineos.