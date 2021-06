ASAJA crítica “la política medioambiental de despacho”

El sindicato agrario ASAJA se ha mostrado “alarmado” y “muy crítico” con la “política medioambiental de despacho”, que impide que puedan hacer frente a la proliferación de plagas de insectos en la zona de Monegros. Así lo ha dicho el presidente de ASAJA Huesca, Fernando Luna, tras las grandes nubes de mosquitos en la zona de la Sierra de Alcubierre.

A este respecto, Luna ha hecho referencia a Torralba de Aragón, que es zona de interés ecológico y donde no se permite sulfatar ni utilizar productos contra esta expansión de insectos. Desde el sindicato agrario ASAJA denuncian que no pueden hacer nada para combatirlos por “la mala política de despacho” del Gobierno de Aragón que les impide actuar. “Se nos está prohibiendo en zonas de interés ecológico el uso de muchas materias activas, tanto en insecticidas como en herbicidas” y “esto va a hacer que luego no podremos salir al campo porque habrá especies dañinas, que parece que sólo preocupan cuando llegan a la piscina de Zaragoza, pero mientras estén en Alcubierre, los monegrinos que se fastidien”.

Desde el sindicato agrario ASAJA han alertado de esta situación “preocupante” y han denunciado que no pueden hacer nada. Aseguran que “si no se les permite actuar como lo han hecho siempre los agricultores y ganaderos se irán a la ruina”.

Luna ha manifestado que “llevamos muchos años reivindicando tener las mismas herramientas que otros países para tener una economía competitiva y en igualdad de condiciones”.