El sindicato agrario Asaja advierte de que en breve hará falta cereal, ya que durante los meses puente de abril, mayo y junio, hasta la nueva cosecha, el cereal procedía principlamente de Ucrania. Una situación que además se ve agravada por la sequía.

Así lo ha dicho el presidente de Asaja Huesca, Fernando Luna, quien ha manifestado su preocupación al respecto. En este punto, ha dicho que “muy pronto va a hacer falta cereral, porque de Ucrania venía mucho en los meses puente y no sé cómo vamos a cubrir esas necesidades para el empalme de la campaña”.

A ello se suma el encarecimiento de los portes y de los fertilizantes. “Los portes se están encareciendo y los fertilizantes también y habrá ausencia de estos, porque no llegarán debido a la falta de transporte, por lo que quizá muchos campos se queden sin aplicar aporte nitrogenado, porque no llega a tiempo o porque no haya existencias”.

Luna ha apuntado que esta situación da la razón a Asaja, que viene calificando, desde hace tiempo, de “obsoleta” la nueva PAC. “La remodelación de la Política Agraria Común aún no ha comenzado a funcionar y ya está dando la razón a Asaja de que es obsoleta, cuando Estados Unidos o China, por ejemlo, y otros países, están apostando por agua y por genética general para alimentarse ypara alimentar al mundo”. Mientras, “nosostros estamaos en una política de hacer jardines y de cuidar el medio ambiente y, por lo tanto, de reducir mucho nuestra producción”.

Frente a ello, entiende que lo que hay que hacer es “ponernos a producir y por ello pedimos que la PAC se remodele y se empiece a pensar en la verdadera magnituid y en crear alimentos y regadíos”.