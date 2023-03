Tu Aragón presenta su imagen a través de la web a falta de la presentación oficial del partido

A dos meses de las elecciones municipales, un nuevo partido político ultima los detalles para presentarse a los comicios autonómicos y locales. Así presentarán sus candidaturas a las Cortes aragonesas y a los principales ayuntamientos de todo el territorio aragonés.

En su núcleo firguran destacados exintegrantes del PAR. En este momento se encuentran diseñando algunas de las estratégias políticas de cara a las elecciones municipales y autonómicas.

A través de su página web explican que "Queremos construir el Aragón que tú quieres. Sentimos ORGULLO de pertenecer a este territorio milenario que es ARAGÓN. Aragón es un pueblo hecho a sí mismo, un territorio próspero y fértil. Una tierra en la que siempre hemos sido pocos, PERO NO POCO. Aragón necesita un proyecto que se centre en los ARAGONESES. Tú Aragón es un proyecto PLURAL, COLECTIVO y ABIERTO al que unirse. Vamos juntos a por ello. Por tú tierra, por tí, por los tuyos, por Aragón"

En la página web del partido explican en un manifiesto que "conocedores y conscientes del delicado momento que vive el aragonesismo y, creyendo con certeza que en esta coyuntura de inestabilidad su presencia es más importante que nunca, creemos necesario impulsar un proyecto que venga a recordar y hacer crecer el sentimiento aragonesista entre los habitantes de nuestra tierra.

Aragón sufre desde hace varios años un olvido sistemático por parte de las instituciones superiores de nuestro país. Nuestra tierra siempre queda postergada y en segundo plano a la hora de designar recursos provocando un desequilibrio que atenta directamente contra la viabilidad social de nuestro territorio. Es por ello, que consideramos obligatorio ejercer una fuerza que venga a equilibrar la balanza. Y vamos a hacerlo promulgando un aragonesismo de verdad, de sentimiento, de corazón, de rasmia.

Aragón necesita un proyecto que se centre en los aragoneses como eje de todas sus políticas activas. Que proponga en los distintos parlamentos acciones que vengan a mejorar de manera inmediata situaciones actuales que solamente lastran a los aragoneses. Necesitamos centrarnos en iniciativas concretas que propicien cambios legislativos, impositivos, normativos y administrativos que puedan cambiar la vida de las personas de una manera real y palpable. Queremos que todo cambie para que todo cambie y podamos implementar las medidas que necesitamos para que aseguren nuestro bienestar social. En otras palabras, hay que hacer la política que la sociedad exige.

Tenemos la certeza de que Aragón esta lleno de aragonesistas que se sienten huérfanos, hastiados con la actual situación social, agotados y desilusionados. Personas que se sienten orgullosas de ser de este territorio milenario que es Aragón y que desean volver a engancharse a un proyecto cuyo único fin sea el de luchar por nuestra tierra. Por ello, el aragonesismo todavía tiene esperanza, solamente hay que resucitarlo, volver a ilusionar y ofrecer a los aragoneses un proyecto transversal, sin estridencias pero también sin complejos. Resucitar ese sentimiento y unir al aragonesismo bajo una misma bandera de igualdad, progreso, tradición, libertad y bienestar social.

Porque Aragón es mucho más, es un pueblo hecho a sí mismo, un territorio próspero y fértil. Una tierra en la que siempre hemos sido pocos pero no poco. Y en la que si un día nos unimos todos, seremos mucho más. Y además, ¿Quién va a defender Aragón, si no somos todos nosotros? Vamos a luchar por lo que es nuestro, por nuestra tierra, por nuestra gente, por ti, por todos. Para ello, proponemos un programa basado en la sensatez, sin estruendosidades, pero con el convencimiento absoluto de que Aragón y los aragoneses se sitúen por encima de todo. Y también con la seguridad de que no hay nada más sensato que defender la tierra en la que uno ha nacido, ha crecido y se ha desarrollado como persona, la tierra en la que ha decidido vivir.

De este modo, debemos hablar de apertura de un nuevo ciclo en la historia del aragonesismo político. Y es fundamental que ese nuevo ciclo se concrete en el lanzamiento de un proyecto plural, colectivo y abierto al que se sumen todos los habitantes de nuestra tierra. Para ello, presentamos un ideario en clave aragonesa, es decir, un plan de actuación y unos programas adecuados a las necesidades reales de esta comunidad. Un Aragón entendido como ente histórico que se tiene que proyectar al futuro, con sus gentes y sus variados recursos.

Los aragoneses lo están esperando, hay esperanza, podemos y debemos recuperar el aragonesismo militante, reconquistar el territorio, ilusionar y gestar un programa que marque la diferencia en la política aragonesa. Esto demanda un esfuerzo extraordinario, brutal, fuerza y muchas ganas.

"Cuidemos lo nuestro, entre todos podemos hacerlo"