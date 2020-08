ARADE alerta de los problemas de personal de las residencias en otoño

La Asociación Aragonesa para la Dependencia (ARADE) alerta de los problemas que en otoño van a tener las residencias para contar con el personal necesario que atienda a sus residentes. El presidente de la asociación y responsable de la residencia Avenida de Huesca, Santiago Cosculuuela, ha asegurado que, en estos momentos, no hay carencia en las plantillas de los centros residenciales de mayores de la provincia de Huesca, pero asegura que a partir de ahora las bajas entre el personal van a ser muchas.

Consculluela ha apuntado que “en un porcentaje altísimo en las residencias, las plantillas están cubiertas, a fecha de hoy no tenemos grandes problemas, pero sí los vamos a tener”, porque “no vamos a encontrar personal para trabajar”. Ha añadido que “los centros que teníamos auxiliares de clínica se han ido al Salud y aún así pudimos recuperar personal y ahora tenemos, pero en septiembre y octubre creo que vamos a tener problemas”.

La atención continua y constante para evitar los contagios por coronavirus se desarrolla a la par de intentar salvar la viabilidad económica de las residencias, ya que según Cosculluela “el sector está en banca rota”, debido a los costes económcos que la pandemia les está obligando a hacer frente. Ha asegurado que “en Aragón somos las residencias más baratas de España y tenemos un plan muy ajustado de beneficios” y ahora nos han obligado a comprar EPIS para dos meses, a hacer planes de contingencia con firmas de técnicos superiores y tenemos que pagar los PCR del personal cada uno a 130 euros y además tenemos que cubrir las bajas”, con todo ello “el sector está en banca rota”.

Por otra parte, el presidente de ARADE ha apuntado que no se puede achacar a las residencias el número de fallecimientos que ha habido y pide a la administración que “se ponga las pilas”. El presidente de ARADE ha manifestado que “se ha fallado en que se pedía un médico y no llegaba y se pedía ir al hospital y no podíamos llevarlos al hospital”, y “no podemos achacar a las residencias todas las muertes que hemos tenido”. Ha añadido que “hay que tener claro que viene septiembre, octubre y noviembre que van a ser meses duros y es Sanidad el que debe ponerse las pilas y que los centros de salud estén más descongestionados y que cuanodo una residencia pida un médico o se pida ir al hospital que se cumpla”.

Una situación que se ve mejorada en la provincia de Huesca. En este punto, ha trasladado que “nosotros en Huesca tenemos mucha suerte porque se está funcionando muy bien y tanto en los centros de slaud como en el hospital hay coordinación con Salud Púbica”, pero “Zaragoza, por ejemplo, es más grande y hay un descontrol infinitamente mayor”.