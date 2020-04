El PP anuncia iniciativas en todas las instituciones implicadas en los sucesos de Binéfar

El PP de Huesca ha anunciado la presentación de iniciativas y la formulación de preguntas en todas las administraciones relacionadas con lo sucedido en una empresa cárnica de Binéfar, un episodio que consideran “absolutamente deplorable” y del que exigen una información exhaustiva. Así, los populares abrirán un frente institucional en el Ayuntamiento de Binéfar, el Gobierno de Aragón, la Subdelegación del Gobierno y el propio Gobierno de España para determinar las circunstancias que hicieron posible “un hecho que agrava más si cabe la crisis sanitaria y socioeconómica que atravesamos”

Una de las claves que pretende desvelar el PP es, precisamente, el grado de coordinación entre las citadas instancias. Los populares estiman que fue “objetivamente insuficiente”, lo que dio como resultado “una crisis dentro de la crisis” de consecuencias aún por determinar. El presidente provincial del PP, José Antonio Lagüens, ha señalado que “no podemos bajar la guardia y mucho menos permitir que la baje el Gobierno. Es nuestra responsabilidad como oposición, y la lealtad ante la pandemia radica también en la exigencia de la máxima prevención y la denuncia de su carencia”.

Los populares no quedaron satisfechos con las “vagas y elusivas” explicaciones del director general de Salud Pública del Gobierno de Aragón, Francisco Javier Falo, en su comparecencia en las Cortes. El PP entiende que no se valoró en toda su dimensión “la situación de riesgo extremo que implicaba en primer término a un colectivo especialmente sensible y, por extensión, a toda la población de Binéfar”. Los populares defienden la redacción de un plan específico para el Hospital de Barbastro en previsión de un posible repunte de los brotes, producto de la masificación que se produjo en Binéfar, en coordinación con Hospital de Lérida. Al tiempo, y siempre con el objetivo de adelantarse a una posible escalada en la localidad y su área de influencia, el PP reclama una previsión sobre el alojamiento de los afectados de darse el caso de una confinación sanitaria y determinar qué institución habría de asumir la coordinación entre las administraciones y el coste de las medidas a adoptar.

Incluso más allá de las consecuencias sanitarias, el PP advierte sobre el impacto que podría producirse en el sector cárnico, “uno de los pilares económicos de la provincia. La situación que se generó en Binéfar supuso una ‘tormenta perfecta’ para el futuro del Alto Aragón”. El PP prevé que sus iniciativas institucionales abarquen todo el proceso de la crisis generada en Binéfar, “desde sus causas, que apuntan a la indeterminación y descoordinación de las administraciones, a sus consecuencias, incluidas las medidas sanitarias y económicas a adoptar o las responsabilidades que, llegado el caso, se pudieran derivar de lo sucedido”.