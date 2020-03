Anulado el pago de la tasa de instalación de veladores

El Ayuntamiento anula durante el Estado de Alarma el pago de la tasa de instalación de veladores. Es una de las medidas económicas con las que el Consistorio, dentro de sus competencias, busca ayudar a las empresas oscenses Huesca.

Respecto al pago de las cuotas anuales, la parte proporcional correspondiente al periodo en el que no ha sido posible la ocupación de la vía pública, no será objeto de liquidación. En el caso de las cuotas que ya se han abonado, se analizará cada caso para regularizarlas.

La de veladores es la primera de las medidas que, tal y como anunció ayer el alcalde de Huesca, Luis Felipe, se están estudiando dentro de las competencias del Consistorio para ayudar a las empresas oscenses. Además, desde el Ayuntamiento recuerdan que el alcalde también anunció ayer la paralización de la emisión de recibos de las tasas municipales durante el tiempo que dure el Estado de Alarma para que los ciudadanos no tengan que hacer frente a gastos que puedan suponerles un problema en la situación actual.

En una declaración institucional, el alcalde de Huesca anunció la eliminación de tasas municipales. En concreto afirmó que “en los próximos días, iremos anunciando medidas concretas, aunque ya puedo anticipar que se ha paralizado la emisión de cualquier tasa municipal para que los ciudadanos no tengáis que hacer frente a gastos que ahora supondrían un problema para muchas familias”.

El objetivo es tratar de paliar, en la medida de lo posible, los efectos de la crisis sanitaria a causa del coronavirus y que está repercutiendo, entre otros, en los pequeños empresarios, autónomos y trabajadores, que ven con mucho preocupación la situación actual y las consecuencias económicas y laborales que esto pueda tener.