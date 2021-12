La exalcaldesa de Huesca, Ana Alós, emprende desde hoy una nueva andadura política al frente de la secretaria general del PP de Aragón. Una nueva responsabilidad que afronta como “un lujo, una gran oportunidad y un gran reto”.

Así lo ha trasladado la senadora oscense tras haber sido nombrada secretaria general del PP de Aragón, en el congreso celebrado ayer en Zaragoza, en el que Jorge Azcón fue proclamado presidente del PP de Aragón con el 98 por ciento de los votos. Un total de 900 compromisarios han participado en el XIV Congreso, en cuya clausura intervino el presidente nacional del PP, Pablo Casado.

Ana Alós ha hablado, en primer lugar, de “sorpresa” por su designación para este puesto y de la “gratitud” que siente. Ha manifestado que “caundo estás en un proceso congresual nunca sabes si vas a tener puestos de responsabilidad o no y un cargo de esta responsabilidad no te lo planteas hasta que recibes la llamada del futuro presidente que te lo ofrece” y “por mi parte hubo sopresa y también hay gratitud porque la confianza es inmensa y el reto es apasionante”.

Por otra parte, ha resaltado que para ella asunir esta responsabilidad es todo un “reto”. La senadora oscense ha trasladado que “para mi es un lujo, una gran oportunidad y un gran reto trababjar con Jorge Azcón, porque considero que es un gran lider, que está haciendo un magnífico trabajo como alcalde de Zaragoza”.

Ha señalado que “todavía no nos hemos sentado a planificar el trabajo que vamos a llevar a cabo”, pero “está claro que “al ser alcalde de Zaragoza, entiendo que yo haré una parte de trabajo territorial, que a mi me encanta, de ver municipios y de viajar de aquí para allá, a mi me resulta muy agradable”.