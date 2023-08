El amor al cine marca la jornada inaugural de la Muestra de Cine de Ascaso

Más de 200 personas asisten a la proyección de La consagración de la primavera en la habitual atmósfera de reflexión y debate que caracteriza a la “Muestra de cine más pequeña del mundo”

«Un acto de amor al cine». Así definió el director Fernando Franco el compromiso del público asistente a la jornada inaugural de la XII Muestra de Cine de Ascaso al comprobar que más de doscientas personas ocupaban las sillas dispuestas en la era de la aldea del Sobrarbe para ver su película, La consagración de la primavera, la primera del programa que se alargará hasta el próximo sábado, 2 de septiembre.

La cinta del realizador sevillano generó controversia después de que uno de sus protagonistas, Telmo Irureta, recibió el Goya al actor revelación y llevó a la actualidad un tema tabú como los derechos sexuales de las personas con discapacidad física; en este caso, un joven postrado en la cama a causa de una parálisis cerebral. «No tocas temas fáciles», apuntó el codirector de la Muestra, Miguel Cordero, durante el coloquio posterior a la proyección. «Es el cine que me gusta como espectador, el que me genera preguntas y no pretende darme respuestas», contestó Fernando Franco, quien alertó sobre el hecho de que «hay un perfil de personas que abordan cualquier manifestación artística con el objetivo de que le corroboren el discurso que ya tienen formado».

Esa inmovilidad es la que rechaza «la Muestra de cine más pequeña del mundo, pero una de las más reivindicativas contra la intolerancia y la discriminación», destacaron Javier Perero y Tesa Giner, los dos miembros del equipo de voluntarios que pronunciaron el discurso inaugural y que alertaron sobre la involución que está afectando a la sociedad en la defensa de derechos fundamentales. «Hagamos todo lo posible para que nadie censure la cultura y que ninguna muestra de cine sea agredida desde esferas superiores. No permitamos que recorten nuestros derechos y libertades; luchemos contra el patriarcado y las agresiones de cualquier tipo, ya sean físicas, psicológicas, sexuales, morales o culturales».

«La diferencia es riqueza, celebremos lo diverso», reivindicaron. Esa diversidad es la que hizo posible el nacimiento de la Muestra de Cine de Ascaso en 2012 y la que la ha consolidado como un referente cultural a lo largo de doce ediciones. «Gracias a un grupo de personas que de manera voluntaria ofrecen su trabajo durante las vacaciones y al empeño de los impulsores del proyecto, Ascaso está más habitada y es más habitable», concluyeron.

La consagración de la primavera es el tipo de cine que ha defendido el festival desde su creación, no para alinearse con una postura, sino para invitar a la reflexión y provocar el debate que nos enriquece como sociedad. Cine que huye de los prejuicios, como defendió el director de la película. «Nos ha criticado duramente incluso gente que no ha visto la película, pero también hemos recibido el agradecimiento de quienes no tenían una opinión definida y verla les ha hecho reflexionar sobre realidades que no conocían».

70 años de estrellas en San Sebastián

El amor al cine como vehículo para la reflexión y como testigo de la historia. Eso es lo que recoge la exposición 70 años de estrellas, con la que la muestra más pequeña del mundo homenajea a una de las más grandes en su 70 aniversario. «El Festival de San Sebastián está contentísimo por la posibilidad de exponer estas cuarenta fotos en un entorno tan maravilloso al aire libre», señaló la comisaria de la exposición, Irati Crespo, responsable del archivo del festival donostiarra y del equipo que durante más de cuatro años ha estado trabajando en la recuperación y digitalización de las más de 55000 fotografías analógicas que «explican la historia del festival, pero también de los cambios sociales y políticos del Estado» entre 1953 y 2008.