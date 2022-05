El Altoaragón ha registrado un bajo nivel de ocupación durante el puente de mayo. En esta ocasión, el turismo de interior se ha visto resentido, ya que las principales preferencias turísticas se han centrado en Andalucía con motivo de la Feria de Sevilla y la costa levantina. Así lo ha indicado la responsable del área de hospedaje de la Asociación Provincial de Hostelería de Huesca, Anabel Costas.

Costas ha apuntado que en los valles pirenaicos se ha registrado algo más de movimiento, gracias a las segunda residencias, que han aportado clientes a la restauración, pero no a los hoteles. “Ha sido un puente de mayo muy tranquilo, hasta demasido tranquilo y es que en los valles, gracis a la segundas residencias se han animado algo más las calles, restaurantes, bares o cafeterías”, pero “en cuanto a hotelería, la ocupación ha sido muy baja” y es que “ya veníamos de la Semana Santa y además la gente ha aprovechado para irse al sur, a Andalucía y la costa de levante”.

Las segundas residencias no han logrado salvar este puente, según Costas. En este punto, la representante de la Asociación de Hostelería ha dicho que “en el caso de los hoteles no ha salvado, ha ayudado la presencia de estas personas en otros aspectos de la hostelería, pero no en cuanto a los alojamientos”.