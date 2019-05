Alós (PP): “Tengo la ambición de seguir modernizando la ciudad”

La candidata del PP a la Alcaldía de Huesca, Ana alós, ha afirmado que tiene la ambición de seguir modernizando la ciudad. Así lo ha trasladado Alós, que gobernó en la capital altoaragonesa en el mandato 2011-2015, cuyo proyecto estrella fue la transformación urbanística de Huesca, que se inició con la peatonzalización del centro.

Una transformación con la que quiere continuar, para acabar con las obras de reforma del Coso Bajo, así como con las del paseo Ramón y Cajal e incluso llegar a reformar la plaza Unidad Nacional. De hecho, una de sus prioridades pasa por acabar los Cosos y por actuar en determinadas calles que quedaron pendientes como Valentín Carderera, Miguel Servet, Desengaño, Ainsa, Boltaña y Roldán, entre otras.

Para continuar con la transformación urbanísca iniciada cree que también es necesario sacar adelante el polígono de las Harineras, San Félix y San Voto y avanzar en los solares vacíos.

En 2015, Alós ganó por votos las elecciones, pero un pacto de izquierdas entre PSOE, Cambiar Huesca y Aragón Sí Puede la apartó del gobierno municipal y la Popular optó por renuciar a su acta de concejal en el Ayuntamiento de Huesca para centrar su actividad política en el Congreso de los Diputados. Han pasado cuatro años con un gobierno de izquierdas en el Consistorio y la ciudad, según ha valorado Alós, se ha “paralizado”. Ha apuntado que “dejamos una ciudad que se había transformado y la población se había movilizado y en cuatro años se ha paralizado todo, no se ha continuado con el impulso iniciado”.

Una de sus grandes preocupaciones es el relevo generacional en la ciudad, porque “la población cada vez es más envejecida, los jóvenes ven más oportunidades fuera que dentro y hay que atraer a los jóvenes”. Para ello, apuesta por la economía digital. “Tenemos en Huesca empresas digitales potentes y con experiencia en formación y queremos hacer de Huesca un referente en formación de transformación digital, en desarrollo de software, en nevas tecnologías”.

Respecto a pactos, ha dicho que lo tiene claro, ya que “salimos a ganar” y si “los electores quieren que yo sea alcaldesa me tiene que votar a mí, no a otros, porque no hay alternativa”.

Sostiene que hay que votar al PP para “cambiar la resignación por la ambición, para que la ciudad se revitalice, para que genere oportunidades y para tener una mejor calidad de vida”.