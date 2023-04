El vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, considera que la oposición al proyecto de unión de estaciones hay que valorarla y sostiene que no se hará si el territorio no lo quiere.

Así lo ha asegurado Aliaga hoy en Huesca, donde ha apuntado que el Gobierno de Aragón recogió en su momento una reivindicación histórica, que al mismo tiempo permitía no perder competitividad en este sector, sin embargo la contestación social que ha aparecido respecto a este proyecto hay que valorarla. “Lo que está claro, y lo he dicho siempre en todos los proyectos, es que no vamos a hacer un proyecto que está en contra de la opinión y si el territorio no lo quiere” y ha dejado claro que “hemos ido trabajando en estos años con el horizonte de que era un proyecto reivindicado, querido y anhelado”.

Aliaga ha hecho hincapié en la “importancia” del proyecto para obtener los fondos europeos y en que se ha elaborado un proyecto que recogía la demanda del territorio para ser “competitivos”, pero considera que hay que valorar la oposición que ha surgido en las últimas semanas.

Ha manifestado que “el Gobierno de Aragón ha recogido ese sentimiento de hacer ese gran proyecto aragonés de la nieve, para no perder la competitividad con otros destinos que sí que están realizando inversiones, incluso en ampliaciones de pistas, y en estas últimas semanas ha baido una oposición al proyecto que hay que valorar”.

Asimismo, el vicepresidente ha señalado que el Gobierno de Aragón convocará inmediatamente la comisión de seguimiento del proyecto, tal y como le requirió la Diputación Provincial de Huesca, en su último pleno.

CLOUD NINE

De ello ha hablado Arturo Aliaga este lunes en Huesca, donde se han firmado los convenios Cloud Nine, al objeto de que el Parque Tecnológico Walqa será un punto de encuentro para organizaciones de diferentes sectores y desarrollar proyectos de innovación y colaboración empresarial en la provincia de Huesca.

El gerente de Walqa, Luis Correas, ha apuntado que nace con vocación de sumar a más empresas del Alto Aragón, además de todas las que disponen de edificio propio en el parque. “Cada vez es menos importante donde estamos en cada momento, porque se puede estar trabajando desde cualquier parte del mundo” y “lo más importante son las relaciones que las personas creamos entre nosotros” y “eso es lo que estamos persiguiendo, que haya más relación entre las personas clave de nuestro ecosistema empresarial”.