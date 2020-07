Aliaga se ha mostrado “muy dolido” con las indicaciones que turísticamente se imponen a España y a Aragón

El vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Industria, Comercio y Turismo del ejecutivo autónomo, Arturo Aliaga, se ha mostrado “muy dolido” con las indicaciones que turísticamente están imponiendo a España países como Alemania o comunidades autónomas españolas a Aragón como es el caso de Galicia.

Aliaga se ha referido al hecho de que Alemania deje a España fuera de los destinos turísticos y de que Galicia obligue a registrarse a quien acuda de Aragón, La Rioja, Navarra, Euskadi y Cataluña. “Me parece muy mal, una tomadura de pelo que estemos en Bruselas reuniéndonos todos para dotar un fondo de reactivación económica, nos vayamos cada uno a nuestro país y leña al otro” y “si además nos hacemos la guerra entre comunidades autónomas apaga y vámonos”.

El vicepresidente regional ha incidido en que la provincia de Huesca se encuentra en gran parte en fase de nueva normalidad y ha recordado la labor de transparencia que realiza el Gobierno de Aragón en el traslado de datos.

Arturo Aliaga ha apuntado que “yo he hecho una campaña de turismo hablando de compartir y de visitar los pueblos, pero no he dicho el Camino de Santiago cuando acabe en la frontera con Navarra quédate en Aragón, vuelvete y hazlo siete veces y no avances”. Ha lametado que “tenemos un problema muy serio los españoles, los aragoneses y los oscenses”.

El consejero de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón, que hooy ha visitado la capital altoaragonesa Arturo Aliaga ha asegurado sentirse “muy dolido”.

Aliaga se ha reunido hoy en la capital oscense con el alcalde de la ciudad y con los empresarios con el objetivo de reactivar el sector productivo de la ciudad.