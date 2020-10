El alcalde ha mostrado su preocupación por las consecuencias del confinamiento

El alcalde de Huesca, Luis Felipe, ha mostrado su preocupación por las consecuencias que el confinamiento perimetral traerá para la ciudad y porque las restricciones puedan ir a más si no se detiene la curva.

Ha trasladado que “tenemos datos muy preocupantes que han obligado al Gobierno de Aragón a tomar decisiones y medidas, como decíamos hace unos días, si no se corrige la curva habrá más restricciones”. En este punto, el primer edil ha señalado que “digo con tremenda preocupación que si no logramos parar esta curva, las restricciones irán a más y esas restricciones no sólo conllevan limitaciones en nuestra vida daría, sino que conllevan efectos tremendamente negativos para la actividad económica de la ciudad”.

El incremento de positivos ha llevado al Gobierno de Aragón a decretar el confinamiento perimetral de Huesca a partir de la medianoche de este jueves. Además, a partir del lunes, la ciudad pasará nivel 3 de alerta, ya que continúa la transmisión comunitaria principalmente por brotes familiares, reuniones sociales y de amigos

El alcalde ha defendido el comportamiento responsable que han mostrado en todo momento los comerciantes y hosteleros en Huesca y ha manifestado que “el nivel 3 conlleva medidas muy restrictivas, sobre todo, para los sectores económicos y si se hubiera visto un comportamiento no responsable en la actividad económica de la ciudad yo lo criticaría”, pero “he visto un comportamiento responsable de comerciantes, de muchos hosteleros y de muchos pequeños negocios” y “estas mismas familias que hacen un esfuerzo por levantar la persiana van a ver que estas restricciones les afectan”.

Por ello, el alcalde ha vuelto a hacer un llamamiento a la responsabilidad de los ciudadanos para frenar la expansión del virus y evitar las graves repercusiones que tendrá la paralización de determinados sectores económicos.

Para tratar de paliar en algo ese revés económico, Luis Felipe asegura que el presupuesto de 2020 tendrá entre sus prioridades al sector económico local y a las políticas sociales, pero es consciente que no habrá recursos suficientes para atender a todos los afectados. “El Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo en estos meses por articular recursos de ayuda y nos va a tocar seguir haciéndolo, pero no podremos resolver muchas situaciones económicas de la ciudad, porque no tenemos tantos recursos para eso”.

Esta tarde está prevista una Junta Local de Seguridad entre el Ayuntamiento y la Subdelegación del Gobierno en la que se establecerán las medidas concretas para los controles de acceso y salida de la ciudad, que este fin de semana afectará de lleno a la 75 edición de la Vuelta a España que tiene fijada en la capital oscense el punto de partida de la quinta etapa. También se establecerán las medidas de cara a la celebración de la festividad de Todos los Santos.