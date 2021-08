El alcalde de Jaca cree que le toque de queda no afectará al turismo y el de Barbastro cree que llega tarde

El alcalde de Jaca, Juan Manuel Ramón, cree que le toque de queda no afectará al turismo porque no predomina un perfil de visitante de ocio nocturno y el de Barbastro cree que llega tarde. En estos términos se han expresados los primeros ediles de dos de las localidades oscenses en las que ha entrado en vigor el toque de queda, como medida para hacer frente a la COVID-19.

El alcalde de Jaca se ha mostrado satisfecho con la autorización del toque de queda por parte del Tribunal Supremo aunque considera que en algunos municipios ya no sería necesaria su aplicación por la disminución de casos. Pide prudencia para que, cuanto antes, esta medida no sea de aplicación en Jaca. “Estamos contentos de que llegue esta medida” y “sobre todo, lo que queremos es incidir en la necesidad de que todos seamos muy prudentes para que esta medida ya no sea de aplicación en Jaca, porque las cifras digan que ya no es necesaria”.

Por su parte, el alcalde de Barbastro, Fernando Torres, ha manifestado que “nosotros esperábamos que así fuera, porque cuando los casos se dispararon se puso en conctacto con nosotros la consejera de Sanidad y nos informó de la medida y la apoyamos”, porque “donde se estaba produciendo un mayor contago era en salidas nocturnas y en concentraciones en las madrugadas”.

En Barbastro, consideran que la medida llega tarde porque hace ya dos semanas cuando mayor incidencia del virus había en esta zona sanitaria. “Llega algo tarde, ya que han pasado quince días desde que comenzamos con la situación de aumento de casos”, pero “lo valoramos positivamente, ya que durante los fines de semana se complicaba el control de las personas al cerrar el ocio nocturno y quedaban dos opciones, o bien establecer el toque de queda o prolongar el ocio nocturno en el tiempo para controlar”.

Ha entrado en vigor el toque de queda para Jaca, Huesca, Barbastro y Monzón, para hacer frente a la COVID 19. El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia por la que autoriza a Aragón a limitar la movilidad nocturna de 01.00 a 06.00 horas en Jaca, Huesca, Barbastro y Monzón, los municipios con la incidencia de COVID -19 más elevada de la comunidad. De este modo y tras el aval del tribunal, el Departamento de Sanidad ha publicado una orden por la que se establece esta medida por un período de 15 días. Esta decisión se produce después de que el Gobierno de Aragón se viese obligado a presentar un recurso de casación al Tribunal Supremo ante la denegación del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de la autorización judicial preceptiva para establecer el llamado toque de queda. Aragón justificó esta medida por su efectividad para reforzar el control de la interacción social de la población general y especialmente de los más jóvenes en horario nocturno, en espacios públicos y privados.

Los cuatro municipios, si bien han descendido en su incidencia de COVID-19, siguen presentando las tasas más elevadas de la comunidad: Jaca, 1.058 casos por 100.000 habitantes durante los últimos 7 días; Huesca, 458; Barbastro, 437; y Monzón, 395.