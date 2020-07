El alcalde de Huesca espera que las medidas de la fase 2 flexibilizada tengan pronto su efecto

El alcalde de Huesca, Luis Felipe, espera que las medidas aplicadas con motivo de la entrada de la capital altoaragonesa en la fase 2 flexibilizada, hace casi dos semanas, surtan efecto, para evitar mayores restricciones.

El alcalde ha recordado que Huesca retrocedió a la fase 2 flexibilizada hace dos semanas tras detectarse en la ciudad transmisión comunitaria, lo que obliga a extremar la precaución. “Hay que tener mucho cuidado porque el virus está entre nosotros y está afectando a muchas perosnas” y “así lo están manifestando las pruebas PCR, el ingreso en San Jorge está aumentando y el número de personas infectadas también”, con lo cual “mucha prudencia”. El edil ha expresdao sus deseos de que “las medidas que se tomaron de fase 2 flexibilizada tengan su efecto en las próximas semanas y baje el nivel de personas enfermas”.

Ha insistido en que “yo querría que las medidas que se tomaron tengan su efecto y por lo tanto pudiéramos ir volviendo a la normalidad, pero no hay que descartar que se endurezcan medidas, no digo en Huesca capital, sino en otros territorios”.

Luis Felipe ha llamado a la ciudadanía a cumplir las medidas higiénico sanitarias y ha recordado la necesidad de guardar la distancia social y la obligación del uso de mascarillas. Precisamente y en relación al uso de mascarillas, la Policía ha impuesto en Huesca en los últimos días 30 sanciones.

Tambén se ha referido a la práctica del botellón y no descata actuaciones en este sentido. Luis Felipe ha apuntado que “hay ayuntamientos que con las ordenanzas que tenemos por ruido o por limpieza, se puede sancionar” y “yo en su momento solicité el Gobierno de Aragón que hubiera una orden que diera más garantía judícica a los alcaldes para por decreto disolver un botellón”, y “esto no es fácil pero se está estudiando“ y “yo no descarto que podamos modificar también la ordenanza para endurecerla y endurecer las sanciones”.