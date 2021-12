El alcalde de Huesca apunta que, en principio, habrá Cabalgata de Reyes

El alcalde de Huesca, Luis Felipe, ha apuntado que finalmente sí habrá Cabalgata de Reyes y que ya está trabajando de manera coordinada con el Salud para diseñar un evento en el que se minimicen al máximo los riesgos y se cumpla con la normativa.

En este punto ha concretado que “en principio, la habrá y se está trabajando con el departamento de Salud cómo diseñar y qué modelos de cabalgata habrá para minimizar al máximo los riesgos y cumplir con la normativa existente en espacios y en tiempos”.

Luis Felipe se ha referido a la situación actual de la ciudad en cuanto a contagios, tras conocer que la provincia de Huesca registra 207 nuevos casos de covid y que la capital oscense suma más de la mitad, con 114 contagios entre sus tres centros de salud, 41 Pirineos, 37 Perpetuo Socorro y 36 Santo Grial.

Un panorama “bastante desfavorable” a tan sólo semana y media del inicio de las vacaciones de Navidad. Por eso el alcalde ha insistido en hacer un llamamiento a la responsabilidad para lograr que baje esa curva lo antes posible. “El nivel de contagios es alto y la enfermedad está allí y hay que intentar que esa curva baje lo antes posible y volver también a la normalidad en nuestras relaciones”. Ha añadiodo que “son momentos complicados, proque la Navidad son días de encuentro y de mucha interacción social, por lo tanto, eso nos lleva a la preocupación”.

Asimismo, Felipe ha pedido que tampoco se caiga en el “alarmismo”, puesto que el contexto actual no es tan grave como en otros momentos pasados. El alcalde cree que siguiendo las recomendaciones sanitarias y siendo responsables, los contagios se frenarán y no ve que sea necesario tomar medidas más drásticas en Huesca. “El contecto actual no es el mismo que el anterior a la vacunación, vacunarse es necesario, así como seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias con la tercera dosis para los grupos de edad o en las primeras dosis para los grupos de los niños”.