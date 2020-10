El alcalde no ha firmado autorización para la celebración de una becerrada

El alcalde de Huesca, Luis Felipe, desmiente al grupo Con Huesca y asegura que no ha firmado ninguna autorización para la celebración de una becerrada en Huesca.

De esta forma, ha contestado el alcalde a Con Huesca Podemos Equo, que ha trasladado su malestar por la autorización de una becerrada en Huesca, ya que considera una irresponsabilidad permitir un festejo taurino en un momento de transmisión comunitaria. El alcalde ha apelado a la responsabilidad de este grupo, asegurando que lo que está diciendo es “mentira” y que “lo sabe”. Así, ha manifestado que “no se pueden inventar noticias para hacer una crítica al alcalde, porque yo no he autorizado ningún evento taurino, por lo tanto es falso lo que dice y lo sabe Con Huesca”. Ha insistido en que “yo, como alcalde, no he autorizado ninguna actuación, ni novilladas, ni festejos taurios”.

El próximo sábado, día 10 de octubre, a las 17 horas, la Peña Taurina Oscense ha organizado una novillada y becerrada en la Plaza de Toros de Huesca, pero para su celebración debe contar con el visto bueno del Ayuntamiento. Luis Felipe ha dicho que el Consistorio tomará esta semana una decisión, siempre con base jurídica.