Alastruey (CHA): “Hay que dialogar con todos los sectores, porque la política empieza en la calle”

La candidata de CHA a la Alcaldía de Huesca, Sonia Alastruey, defiende el diálogo con todos los sectores, porque cree que “la política empieza en la calle”. En su opinión, lo primero que hay que hacer es “escuchar a los ciudadanos” para luego “poder tomar decisiones en el Ayuntamiento”, algo que cree se ha “olvidado” por parte de algunas personas que “llevan tiempo sentadas en los sillones del Consistorio”.

Alastruey considera “necesario” tomar medidas en relación la feminismo, a la vivienda, a la educación, entorno al Parque Teconológico Walqa o a los polígonos industriales. En este punto, ha señalado que lo primero que hay que hacer en Huesca es atender a las empresas que hay instaladas. “Lo principal es apostar por el diálogo, porque no se puede hacer política si no dialogamos con todos los secctores de Huesca”. Así, ha apuntado que “hay que hablar con los empresarios y con los polígonos, no podemos llamar a que vengan a crear empresas de fuera aquí cuando tenemos descuidadas las que ya están instaladas y que crean el mayor porcentaje de puestos de trabajo en la ciudad”.

En esta misma línea, ha incidido en que “el diálogo es muy importante con todos esos sectores que últimamente han hecho públicas sus quejas, como polígonos industriales, comercio, asociaciones y peñas recreativas, que son sectores que hacen el día a día de nuestra ciudad y que opino que se han descuidado”.

Trabajar en cuestiones relacionadas con el empleo para conseguir que la gente se quede en Huesca y aumente la población, principalmente gente joven, o para lograr mantener el centro de salud del Santo Grial son algunas de las cuestiones que defiende CHA, cuyo objetivo es volver al Ayuntamiento de Huesca, cuya representación perdió las pasadas elecciones.

En opinión de Alastruey, que ha avanzado que el único pacto de gobierno que sellaría CHA sería el que favoreciera un gobierno de izquierdas, hay que votar a la formación politica que representa porque “es la mejor opción en el Ayuntamiento” y son “un partido cercano, de calle, que hace política cercana”.