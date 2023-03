Agricultores y ganaderos de la Jacetania y Alto Gállego contarán con un permiso para circular por la A-23

Los agricultores y ganaderos de las comarcas de la Jacetania y Alto Gállego contarán, desde el 1 de abril al 1 de octubre, con un permiso especial para circular con sus cosechadoras por la autovía A-23.

Los agricultores y ganaderos de estas comarcas se han encontrado este año con la imposibilidad de circular con su maquinaria agrícola por la autovía A-23, debido a que la normativa de Tráfico impide circular por esta vía a los vehículos que no superen los 60 kilómetros por hora. Jesús Ballarín, miembro de la ejecutiva de UAGA, ha trasladado el “gran problema” que esto supone para los agricultores, ya que muchos de ellos se dedican a realizar labores agrícolas en otras partes de la provincia y deben atravesar el puerto de Monrepós y es que la construcción de la autovía no contempló una vía de servicio, por lo que ha sido necesario un permiso especial. “Parte de los ingresos de los agricultores y ganaderos del Alto Gállego y La Jacetania provienen de las labores agrícolas que prestan al resto de la provincia, como pueden ser labores de cosecha”, y “este año, se han encontrado con que la construcción de la autovía hasta el tramo de La Nave no ha contemplado una vía de servicio y no pueden pasar porque por esta vía están prohibidos vehículos que no superen los 60 kilómetros por hora”.

La semana que viene se hará oficial el acuerdo al que ha llegado la Jefatura Provincial de Tráfico y UAGA y que se ciñe a un permiso especial de circulación sólo para cosechadoras, desde el 1 de abril al 1 de octubre, en horario de 6.00 horas a 10,00 horas. Para evitar molestias en el tráfico, se ha establecido que este permiso será efecutivo los meses de abril, mayo, junio y septiembre de lunes a domingo y los meses de julio y agosto, de lunes a viernes.

Ballarín ha trasladado que “la gente que este verano se encuentre con una cosechadora que piense que a nosotros no nos gusta salir a la carrretera con nuestros vehículos, pero a veces es imprescindible y en lugar de pensar en el atasco que se puede montar o en la lentitud en el tráfico, que pienen que las borrajas, el tomate de Huesca o el ternasco de Aragón para llegar a su plato debe salir del campo y ser trasladado”.

Ballarín ha hecho hincapié en que este acuerdo debe ser una medida puntual, ya que la solución definitiva debe ser la constrcción de una vía de servicio.

El representante de UAGA ha informado de que Tráfico planteó como primera alternativa el paso por Santa Bárbara y Puente La Reina, que fue descartado por los agricultores por el tiempo del trayecto y por motivos de seguridad vial para una maquinaria de gran volumen.