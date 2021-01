Activado el plan de emergencia municipal de vialidad invernal de Huesca

El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento; la Policía Local, el Área de Servicios Generales y Medio Ambiente y las Brigadas Municipales han mantenido reuniones técnicas de coordinación para actuar de manera preventiva y también en caso de que se produzcan fuertes heladas o nevadas, ya que cada grupo operativo se encarga de actuar en diferentes zonas. La concejal de seguridad ciudadana, Ana Loriente recuerda que ya se puso en marcha este pasado fin de semana por las bajas temperaturas

Está previsto el esparcimiento de sal en espacios de riesgo (calzadas, calles del casco antiguo, zonas sombrías y de mayor pendiente y en las entradas a colegios, centros de salud, hospitales o residencias. Además, se cuenta con contenedores de sal repartidos por una veintena de puntos de la ciudad. El esparcimiento de sal se realiza por parte de los diferentes equipos municipales de limpieza, bomberos y policia local

Las comunidades de vecinos y la persona o personas que tengan a su cargo la limpieza de edificios públicos y edificios de toda clase, están obligados a limpiar de nieve y hielo la parte de acera frente a su fachada. Una limpieza que en ningún caso hay que llevar a cabo con agua para evitar que se formen nuevas placas de hielo.

Entre las recomendaciones en estos días destaca la recomendación de llevar varias prendas ligeras y cálidas superpuestas, antes que una sola prenda de tejido grueso. Evitar que las personas de avanzada edad salgan a la calle. Tener cuidado con las estufas de carbón, eléctricas y de gas, y tomar las precauciones. Evitar viajar siempre que no sea necesario, procurar no viajar solo y llevar en el coche radio, pala, cuerda, una linterna, ropa de abrigo y algún alimento rico en calorías, llevar el depósito de gasolina lleno, anticongelante y revisar frenos, neumáticos y sistemas de alumbrado. Durante la conducción, no realizar cambios bruscos de dirección, utilizar marchas cortas y no utilizar las marcas dejadas por otros vehículos, ya que es mejor avanzar por nieve "virgen". Si el temporal le sorprende dentro del coche y lejos de un pueblo, debe permanecer dentro de él. El coche nos resguardará en caso de ventisca y los neumáticos actúan como aislante si hay rayos. Si mantiene el coche en marcha con la calefacción puesta, dejar una ventanilla entreabier