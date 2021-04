180 plazas de aparcamiento desaparecerán definitivamente con las nuevas urgencias de San Jorge

El Partido Popular de Huesca ha advertido del “caos de movilidad” que supondrá la pérdida de 180 plazas de aparcamiento con las urgencias del Hospital San Jorge. La situación no sólo afectará a los trabadores sino a los propios usuarios, que ya en la actualidad sufren las consecuencias de la carencia de espacio. Con la superficie actual, la saturación ya produce inconvenientes y obliga a buscar estacionamiento en las áreas residenciales cercanas. La nueva situación multiplicará ese efecto incluso en personas de movilidad reducida, toda vez que el acceso en automóvil afectará también al acceso a las consultas externa. También se verán afectados los usuarios de la provincia que precisen atención en el Hospital.

Para los populares “es evidente que el Hospital necesitaba un nuevo servicio de urgencias, pero es lamentable que la acción conjunta de la DGA y el propio Ayuntamiento no previera las consecuencias. Se trata de un problema de planificación que respeta las necesidades sanitarias, por supuesto, pero añade una situación caótica de movilidad que tendrá también efectos sociosanitarios. Sorprende el total desconocimiento de las necesidades que se derivan de la ampliación, especialmente si las propias autoridades oscenses no son capaces de preverlo”.

En ese sentido, censuran que las administraciones implicadas no hayan establecido alternativas como la construcción de un parquin, subterráneo o no, mejoras en el transporte público o la redacción de un plan de movilidad.