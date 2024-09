Soko, protagonista de la vuelta al trabajo en la SD Huesca

Nueva semana de entrenamientos para una SD Huesca que ya tiene la mira fijada en el Málaga. En la mañana de este martes, el delantero azulgrana, Patrick Soko, ha comparecido en rueda de prensa. El atacante está siendo una de las sensaciones del conjunto oscense, disputando los cuatro choques ligueros hasta el momento. Soko se nota mejor, más relajado que en su primer curso como jugador de la SD Huesca en la temporada 2022/23. «Creo que el primer año dejé que los problemas personales me afectaran en lo profesional. No estaba bien mentalmente, he buscado ayuda de fuera y ahora creo que estoy muy preparado para enfrentar cualquier problema que tenga», ha destacado el jugador.

En relación a esto, el jugador ha constatado que sí que se esperaba tener este protagonismo, pues «estuve preparándome mentalmente desde que he estado en Ibiza. Estaba dedicado a 100%. He dejado las cosas que me hacían poniéndome mal y me he preparado mentalmente y he vuelto aquí, he seguido, y he trabajado sobre todo lo mental. Cuando la cabeza no está bien, los pies no funcionan».

De igual forma, Soko considera que el apoyo del aficionado ha sido clave para alcanzar su mejor versión. «He sentido el apoyo de mucha gente de Huesca cuando ando en la calle. Siempre me hablan el fin de semana, que hay que ganar, y eso para mí es muy importante. Huesca es una ciudad en la que parece que todos nos conocemos. El otro día todo esto se reflejó a la hora de empujar desde el principio hasta el final. Nosotros lo necesitamos porque sin ellos yo creo que no vamos a poder», ha añadido Soko.