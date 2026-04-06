La SD Huesca no sale del pozo y la afición pierde la esperanza

La decepción continuada de la temporada en la Sociedad Deportiva Huesca ha llevado a la afición a un estado de resignación. El equipo no gana y, a pesar de algunos ratos de buen juego, no es suficiente para competir durante los más de noventa minutos que duran los partidos. El último encuentro en Las Palmas es un fiel reflejo de la situación: una primera parte aceptable en la que el equipo se fue ganando 0-1, seguida de un desmoronamiento en la segunda mitad provocado por errores de bulto que terminaron en derrota.

Oltra, entre la crítica y la psicología

La llegada de José Luis Oltra al banquillo, hace ya cuatro partidos, no ha supuesto la mejoría esperada. El propio entrenador ha mostrado su frustración, como cuando tras un partido anterior declaró con contundencia sobre la actitud de sus futbolistas: "no me esperaba esto cuando vine". Unas palabras que reflejaban la falta de competitividad que observaba en la plantilla.

Sin embargo, tras la derrota en Las Palmas, Oltra ha rebajado el tono en un intento de cambiar la dinámica psicológica del vestuario. El técnico ha optado por un mensaje más conciliador, asegurando que "creo que hoy el equipo ha competido, creo que hoy el equipo ha dado la cara". Se interpreta esta estrategia como un cambio del palo a la zanahoria para intentar recuperar anímicamente a los jugadores.

Una plantilla sin fe y con errores de bulto

El principal problema del equipo parece ser mental. Los jugadores han perdido la fe y, según el análisis, "cada jugador parece peor, mucho peor de lo que era hace un mes". Los errores individuales lastran cualquier esfuerzo colectivo.

Desde dentro del vestuario, el jugador Jesús Álvarez ha admitido la delicada situación, aunque ha señalado un ligero cambio. "Hemos hecho un pequeño cambio de chip en cuanto a la actitud, que creo que, pues, estamos en una situación que o damos todo de cada uno hasta final de temporada", ha afirmado, reconociendo que deben estar "un poco orgullosos" de ese pequeño paso pese a la derrota.

Los fichajes de invierno, un fracaso

El mercado invernal tampoco ha sido la solución. Se cambió un tercio de la plantilla para revertir una dinámica que ya era catastrófica, pero el resultado ha sido nulo. En el último partido, "ni un fichaje de invierno en el 11 titular", y los que entraron desde el banquillo empeoraron el rendimiento del equipo. Jugadores como Escobar, Laquintana o Cantero no están aportando el revulsivo esperado.

Con solo ocho jornadas para el final, el futuro es desolador. La pelea de la SD Huesca ahora mismo es "por no ser último en esta liga", según de afirmó en el Tertulión de Cope. Los próximos partidos contra Deportivo y Eibar se presentan muy complicados, y la única y lejana esperanza se deposita en llegar con opciones al derbi aragonés contra el Real Zaragoza. Sin una reacción inmediata, la temporada amenaza con hacerse muy larga para la afición oscense.