Oltra apela al "milagro" del Huesca ante un ambicioso Hidalgo que regresa a El Alcoraz

El Huesca afronta este fin de semana un partido crucial, calificado como el último tren para agarrarse a la Segunda División, ante un Deportivo de La Coruña que llega en plena lucha por el ascenso. El duelo está marcado por el regreso de Antonio Hidalgo a El Alcoraz y por la fe de José Luis Oltra en lograr la permanencia.

Un 'pequeño milagro' para la salvación

El técnico del Huesca, José Luis Oltra, ha asegurado en rueda de prensa que cree en los milagros y está convencido de que el equipo puede revertir la situación, empezando por ganar el domingo. "Al final, todos estemos celebrando lo que podríamos llamar, si se da, casi un pequeño milagro", ha afirmado, aunque también ha reconocido que no es "un necio" ante la difícil realidad clasificatoria. Las proyecciones indican que el Huesca necesita ganar cuatro de los ocho partidos que quedan y empatar dos para salvarse.

Yo creo en los milagros, por ser muy creyente, y para eso trabajo" José Luis Oltra Entrenador del Huesca

Oltra ha descrito a su plantilla como un 'equipo responsabilizado' que entrena bien, pero ha admitido que algunos jugadores sienten la presión. Sobre Seoane, ha comentado que "es de las personas que más está acusando esa mochila de responsabilidad'". También se ha referido a Jordi Escobar, quien ha perdido protagonismo y ha pasado a ser el tercer delantero.

El regreso de un Hidalgo agradecido pero ambicioso

En la otra cara de la moneda se encuentra Antonio Hidalgo, actual entrenador del Deportivo y muy recordado en Huesca. Hidalgo ha expresado su alegría por volver: "Estoy tremendamente agradecido por el apoyo y el cariño que me demostró tanto el club como la ciudad". Sin embargo, ha dejado claras sus intenciones de cara al partido del domingo, donde una victoria podría colocar al Deportivo en ascenso directo.

El equipo coruñés llega con la moral alta y el objetivo de sumar los tres puntos. Respecto a las bajas, el Huesca no podrá contar con Sielva ni Joaquín, aunque se espera que lleguen para los próximos encuentros, ni con Dani Ojeda, lesionado. Por su parte, el Deportivo tiene una baja para toda la temporada y a Yeremay Hernández recuperándose de una pubalgia.

Finalmente, Oltra ha hecho un llamamiento a la afición, de la que ha dicho que "muchas veces no es consciente de lo importante que es para nosotros". Ha pedido a los seguidores que acudan a El Alcoraz "con buen talante" para apoyar al equipo en un momento decisivo para el futuro del club en la categoría.