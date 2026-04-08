La mayoría de la plantilla del Huesca quedaría libre en caso de descenso

A falta de ocho jornadas para el final de LaLiga Hypermotion, la SD Huesca se aferra a las remotas opciones matemáticas de permanencia mientras planifica el peor escenario posible: el descenso a Primera RFEF. La dirección del club ya conoce la compleja situación contractual de su plantilla, que obligaría a una profunda reestructuración si se consuma la pérdida de categoría.

Una plantilla en el aire

La principal conclusión es que, en caso de descenso, la inmensa mayoría de los futbolistas de la primera plantilla quedarían liberados. Casi todos los contratos incluyen una cláusula liberatoria que se activaría automáticamente, dejando a la entidad sin la mayor parte de sus activos deportivos y con la obligación de negociar desde cero con aquellos jugadores que interesara retener.

Sin embargo, existen cuatro excepciones notables a esta norma general. El único jugador con contrato garantizado es Óscar Sielva. Su reciente renovación hasta 2029 no contempla la rescisión por descenso, aunque su salario se ajustaría a la nueva realidad económica. Pese a ello, su continuidad no está asegurada, ya que existen rumores sobre el interés de otros equipos.

Los otros tres casos son diferentes. El club dispone de una opción unilateral para prolongar la estancia de los delanteros Jordi Escobar y Michael en Primera RFEF. Además, la SD Huesca tiene una opción de compra sobre Laquintana, cuyo futuro dependerá de su rendimiento en este tramo final de la temporada.

Crisis deportiva y social

La delicada situación deportiva ha reavivado el debate sobre la gestión del club y ha evidenciado una creciente desafección social. .

En este contexto, surgen voces críticas que piden "depurar responsabilidades" en la cúpula directiva. El periodista Martín Pena ha señalado la falta de autocrítica en la propiedad. Se cuestionan las decisiones deportivas que han llevado al equipo a esta situación, recordando la mala planificación desde el inicio de la temporada.

Las finanzas del descenso

Perder la categoría supondría un golpe deportivo y económico, aunque existen mecanismos para paliar el impacto. El club recibiría una ayuda al descenso de LaLiga cercana al millón y medio de euros. A esta cantidad se sumaría la devolución fraccionada durante varios años de la cuota de la plaza en Segunda División, que podría ascender a unos tres o cuatro millones de euros.

Mientras el futuro institucional se debate, el equipo de José Luis Oltra se centra en lo inmediato: la visita al líder, el Deportivo de La Coruña. La buena noticia para el técnico es la reincorporación de Liberto a los entrenamientos del grupo, aunque sigue sin poder contar con los lesionados Sielva y Joaquín. La plantilla se aferra a un milagro para evitar una reconstrucción que, hoy por hoy, parece inevitable.