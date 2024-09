Jorge Costa y Ricardo Mur se incorporan al patronato de la Fundación Alcoraz

El patronato de la Fundación Alcoraz ha sido modificado tras los 6,1 millones incorporados por Jorge Costa y el Grupo Arqa. Manuel Ollé, que sigue siendo el presidente es el único patrono que sigue. Jorge Costa, Ricardo Mur, Alfonso García y una quinta patrona (economista del Grupo Arqa) tomarán las decisiones más importantes respecto al futuro de la Sociedad Deportiva Huesca, ya que la Fundación sigue siendo el máximo accionista del club. Estos cambios han propiciado las salidas de Cuco Lanau, Luis Miguel Ciprés y Carlos Santolaria, que han firmado sus renuncias a sus cargos.

Además en el programa ha estado el central del Huesca Rubén Pulido. “Este arranque nos viene bien para coger confianza. Trabajé durante la pretemporada para llegar al inicio lo mejor posible. En los dos últimos he sido titular y estoy muy contento”, afirma el jugador que sale de una grave lesión que le dejo fuera de los terrenos de juego casi toda la temporada pasada.

Sobre la lesión Pulido se sincera: “Lo llevé con cabeza y calma. Esta lesión es muy puñetera, pero son gajes del oficio. Me he rodeado de mi gente y recibí mucho apoyo. Se te vienen a la cabeza todos los momentos malos. Me puso muy contento el marcar y celebrarlo con mis compañeros. Todavía tengo que coger ritmo al final de los partidos. Noto cansancio respecto a los demás”.

Además el presidente del Peñas Fernando Lascorz habla del momento de pretemporada y su presentación ayer en la Diputación Provincial de Huesca.