Jesús Álvarez desvela la conjura del Huesca: "O arriesgamos ya, o no nos va a dar"

El centrocampista de la SD Huesca, Jesús Álvarez, ha lanzado un mensaje contundente sobre la situación del equipo. A pesar de que muchos dan por desahuciado al conjunto oscense, el vestuario todavía cree en la permanencia y se aferra a la idea de que una victoria puede cambiarlo todo, empezando por el crucial partido del próximo domingo contra el Eibar en Ipurua.

Álvarez asegura que la fe dentro del equipo sigue intacta. "Hasta que las matemáticas digan lo contrario, nosotros creemos", ha afirmado, explicando que se encuentran "en una situación que con un partido te metes de lleno en la pelea". Además, considera que la falta de expectativas externas les libera de carga: "Jugar con presión ahora mismo te va a restar más que sumar".

Un plus de competitividad

El jugador zaragozano ha sido claro sobre la estrategia a seguir en las próximas jornadas: es el momento de asumir riesgos. "O arriesgamos ya, porque es el momento, o no nos va a dar", ha sentenciado. Álvarez ha hecho un llamamiento a la entrega total, subrayando que deben afrontar "cada partido, cada jugada, cada acción, como si fuese la última" porque "este escudo lo merece, la afición lo merece, la ciudad también".

Si no nos da en lo técnico, pues tendremos que ir en lo competitivo" Jesús Álvarez Jugador de la SD Huesca

El sorprendente estado físico

Una de las declaraciones más llamativas ha sido la referente al estado físico de la plantilla. El centrocampista ha admitido que "poco a poco las piernas se tienen que ir acostumbrando también a ese ritmo competitivo y a ese estilo de juego", unas palabras sorprendentes en la jornada 35 que explican los bajones del equipo en los segundos tiempos.

Finalmente, Álvarez se ha mostrado muy satisfecho con la nueva medular que forma junto a Javi Mier y Jordi. "Nos entendemos a las 1000 maravillas, porque somos jugadores que tenemos mucha movilidad", ha comentado. El futbolista vuelve a apuntar a un "cambio de actitud" general como clave para que el equipo se sienta "más cómodo" sobre el césped.

El equipo no estará solo en el decisivo duelo en Ipurua, ya que más de un centenar de aficionados se desplazarán para animar al equipo. En un gesto que refleja la unidad del vestuario, el capitán Pulido, a pesar de estar sancionado, ha pedido viajar con sus compañeros para ejercer como líder desde la grada.