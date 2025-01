Javi Mier descartado y Kortajarena protagonista en la SD Huesca

La SD Huesca continúa preparando el partido de este sábado frente al Mirandés en El Alcoraz (16.15) y Antonio Hidalgo tendrá la baja segura de un Javi Mier que sigue sin recuperarse de sus molestias en una rodilla. Acompaña en el parte de ausencias a Javi Pérez, y respecto al cierre de la primera vuelta el técnico recuperará a los entonces sancionados Jorge Pulido y Loureiro. Precisamente, Hidalgo y Adrián Sipán conocieron ayer sus sanciones en la Copa del Rey: dos partidos que deberán cumplir en este mismo torneo a partir de la próxima temporada.

El protagonista de este jueves ha sido el centrocampista Iker Kortajarena, que ha indicado que “nosotros a la segunda vuelta le pedimos la salvación, vamos con el objetivo de llegar a los 50 puntos y, a partir de ahí, soñar con lo que sea, pero eso el tiempo lo dirá. Margen de mejora siempre hay, estamos en un buen nivel, pero queremos dar un pasito más para ser mejores”.

En lo personal, el vasco, al que se va a renovar, quiere “seguir teniendo minutos y protagonismo. El míster me está apretando en todos los aspectos del juego, me dice que en todo lo que pueda que ayude al equipo, que me ofrezca, que dé continuidad al juego, que llegue al área... de todo un poco. Creo que he crecido y estoy contento, pero creo que puedo dar un paso más, todavía tengo cosas que mejorar y voy a por ello”.