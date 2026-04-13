El Huesca recupera el orgullo con un empate de fe ante el Deportivo y se aferra a la esperanza

La SD Huesca ha recuperado el orgullo. El empate a uno cosechado en el último suspiro frente al Deportivo de la Coruña ha servido para que la afición se reconcilie con su equipo, despidiéndolo con una ovación en El Alcoraz. Aunque el punto pueda parecer insuficiente en la clasificación, las sensaciones son de haber encontrado el camino de la competitividad.

El equipo ha vuelto a demostrar que está dispuesto a darlo todo por la camiseta, una condición que no era negociable para la grada. Esta nueva actitud responde a la máxima del entrenador, José Luis Oltra, quien, pese a tener uno de los peores promedios de la historia del club con solo dos puntos de quince, parece haber dado con la tecla. Su filosofía es clara, tal y como él mismo expresó: "ganar es una ilusión y es lo que queremos, pero competir es una obligación".

Un centro del campo para la ilusión

La clave de la mejoría reside en el centro del campo. La vuelta de Jesús Álvarez ha sido fundamental, acompañado por un gran Portillo, con más libertad para crear, y un "irreconocible" Javi Mier, quien ha mostrado su mejor versión. Este tridente ha aportado un equilibrio que ilusiona y que sostiene la idea de que "el equipo poco a poco, paso a paso, va evolucionando".

Esta evolución ha llegado curiosamente sin dos de los jugadores importantes de la plantilla, Sielva y Seoane. Este último no entró en la convocatoria por "un fuerte golpe en el tobillo", según explicó el técnico. Sin embargo, en el entorno también se apunta a que el jugador está "moralmente tocado" y con "frustración" por no estar ofreciendo el rendimiento que se esperaba de él.

Luces y sombras en ataque y defensa

El protagonista del partido fue José Ángel Carrillo. El defensa, que había quedado "retratado" en el gol del Deportivo al conceder la espalda, se redimió con el gol del empate, un "gol de pillo, de fe", que demostró que el equipo ya no baja los brazos ante la adversidad. La reacción tras encajar el gol es una de las noticias más positivas.

Sin embargo, la falta de gol sigue siendo una preocupación. El debate en la delantera se centra en la figura de Dani Escobar, a quien muchos ven como el delantero con más gol de la plantilla, pero que no cuenta para Oltra. El técnico prefiere el físico de Enric para el juego directo, mientras Escobar muestra su frustración en un segundo plano.

Otro de los grandes problemas de la temporada, calificado como una de las "catástrofes de la temporada", es la planificación de los laterales. La tertulia califica de "vergüenza" e "indefendible" que se permitiera llegar a esta situación, con carencias evidentes que han obligado a reconvertir jugadores durante todo el año.

Final en Ipurua y derbi en el horizonte

La próxima jornada se presenta como otra final en el campo del Eibar, el mejor equipo local de la categoría. No todo son malas noticias, ya que el club es optimista sobre la recuperación de Joaquín y Sielva, quienes podrían entrar en la convocatoria y jugar si Oltra lo considera oportuno.

La afición, contagiada por el nuevo espíritu del equipo, se movilizará para el viaje. El club ha lanzado una promoción de autobús más entrada por 50 euros que ha tenido una gran acogida. Un buen resultado en Ipurua sería clave para afrontar con la máxima moral el trascendental derbi aragonés contra el Real Zaragoza, una cita en la que, como apuntan, "el que pierda está muerto".