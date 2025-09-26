El Huesca busca redimirse ante un Granada colista y en crisis de plantilla

La SD Huesca encara el partido del domingo en El Alcoraz con la obligación de reaccionar tras la dura goleada encajada en Riazor. El 4-0 ante el Deportivo de La Coruña quedó ya en segundo plano dentro del vestuario azulgrana, donde se respira buen ambiente y confianza en volver a la senda de la competitividad. Sergi Guilló ha dejado entrever que introducirá cambios en el once, aunque ha bromeado con la vuelta de Jorge Pulido, pieza clave en la defensa oscense.

El técnico reconoció que frente al Dépor su equipo “se pegó un tiro en el pie” y que la principal conclusión es clara: “ofreciendo tan poco a nivel ofensivo es imposible ganar partidos”. En defensa, Guilló también asumió errores individuales y de concentración que costaron goles, aunque apuntó a la necesidad de mejorar sobre todo con balón. A pesar de ello, quiso rebajar la tensión con humor: “Tengo claro que voy a volver a dejar a Pulido en el banquillo”, dijo entre risas, para confirmar después que tanto el capitán como Arribas serán titulares el domingo.

Desde la tertulia de COPE Huesca se coincidió en la importancia del regreso de Pulido. Las estadísticas de la pasada temporada reflejan que, sin él en el campo, el Huesca apenas ganó un 13% de sus partidos. En ese sentido, el capitán se antoja imprescindible para dar solidez a una defensa que podría completarse con Carrillo en una línea de tres centrales.

El análisis también se centró en las opciones ofensivas, donde nombres como Liberto, Enrich o Luna pugnan por un sitio. No se descarta reforzar el centro del campo con más presencia como Portillo, algo que ya ensayó el equipo el pasado curso. “Lo importante es que el Huesca tenga más balón y más llegada”, subrayaron los comentaristas, apuntando a la riqueza táctica que Guilló quiere imprimir con la alternancia entre defensa de cuatro y de cinco.

El rival, un Granada sorprendentemente colista tras seis jornadas, llegará a El Alcoraz en plena reconstrucción de plantilla. Jorge de la Chica, desde COPE Granada, explicó que el club nazarí ha sufrido una drástica reducción de recursos que le obligó a confeccionar un equipo joven y con menos calidad. “El Granada ha pasado de aspirar al ascenso a conformarse con luchar por la permanencia. La crisis económica y la falta de gol han marcado este inicio de curso”, señaló el periodista.

En cualquier caso, Pacheta no está cuestionado. Ni los malos resultados ni una hipotética derrota en Huesca pondrán en riesgo su continuidad, ya que cuenta con el respaldo del club y un contrato de larga duración. El técnico apostará previsiblemente por Lucas Zidane bajo palos y una defensa de cuatro, mientras que arriba mantiene la duda de si podrá contar con Boldini, su delantero más experimentado, que arrastra molestias.

Así, el duelo se presenta como una prueba de madurez para el Huesca y un examen de supervivencia para un Granada que todavía busca su sitio en Segunda. Dos equipos con necesidades distintas, pero conscientes de que una victoria puede marcar un punto de inflexión en este arranque de campeonato.