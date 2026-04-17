El Huesca afronta una final por la permanencia en el fortín de Ipurua

La SD Huesca afronta una de sus últimas finales por la permanencia en Segunda División. El equipo oscense visita este domingo al SD Eibar en la jornada 36, un duelo crucial en el que solo vale la victoria para seguir con opciones de salvación ante uno de los rivales más en forma del campeonato.

Siete finales para el Huesca

El técnico José Luis Oltra ha calificado los partidos que restan como definitorios. El entrenador ha insistido en la necesidad de sumar de tres en tres, sin mirar la clasificación: "nosotros tenemos que ganar, tenemos que ganar ya". Para Oltra, "ya todo lo que quedan para mí son son finales".

Ya todo lo que quedan para mí son finales" José Luis Oltra Entrenador SD Huesca

A pesar de la falta de victorias, el Huesca ha mostrado una notable mejoría en sus últimos encuentros, con un equipo más comprometido sobre el terreno de juego. La sensación en el entorno es que, por estadística y trabajo, el triunfo está cerca, pero el margen de error se ha agotado y faltan los tres puntos.

Un rival en estado de gracia

El Eibar se presenta como uno de los peores rivales posibles en esta situación. El conjunto armero es el mejor local de la categoría, el mejor equipo de la segunda vuelta y ha sumado 20 de los últimos 24 puntos posibles. Además, ha mantenido su portería a cero en seis de sus últimos siete partidos.

La solidez defensiva del Eibar ha sido clave en su reacción, con una pareja de centrales inesperada formada por Jair, que estuvo cerca de fichar por el Huesca en invierno, y Peru Nolaskoain. En ataque, el técnico San José suele apostar por una doble punta en Ipurua con Bautista y Martón, conformando un equipo muy ofensivo.

Adaptación y agradecimiento a la afición

El entrenador también ha mostrado su agradecimiento a la afición, que se desplazará a Ipurua con más de un centenar de seguidores. Oltra ha calificado el gesto de "valientes" y ha expresado su deseo de recompensar ese apoyo: "lo que quiero es devolverles alegrías con resultados".

Para esta final, Oltra recupera a Seilva y Seoane, que estarán disponibles tras superar sus respectivas molestias. Sin embargo, Joaquín Muñoz sigue siendo baja y su regreso para el derbi aragonés es complicado, ya que en su recuperación ha dado "algún pasito para atrás".