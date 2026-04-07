Hidalgo regresa a El Alcoraz con un Huesca aferrado a la permanencia

La SD Huesca se encuentra en un momento crítico de la temporada y encara el próximo partido contra el Deportivo de la Coruña como una auténtica final. La cita, que se disputará el domingo en El Alcoraz, estará marcada por el regreso de Antonio Hidalgo, exentrenador del conjunto oscense. El equipo, ahora dirigido por José Luis Oltra, necesita una victoria para mantener vivas sus esperanzas de permanencia, una tarea que se antoja complicada dada la dinámica de ambos clubes.

Un optimismo condicionado

A pesar de la delicada situación en la tabla, ha surgido un cauto optimismo en el entorno del club. Este sentimiento se apoya más en la mala racha de rivales directos como el Cádiz y la reciente derrota del Zaragoza que en los méritos propios. Las matemáticas, sin embargo, son poco halagüeñas: la inteligencia artificial otorga al Huesca solo un 10% de posibilidades de salvación, y el debate se centra en si los 46 o 48 puntos serán suficientes para lograrlo.

El regreso de Jesús Álvarez ha sido un soplo de aire fresco para el equipo. Su presencia en el centro del campo se considera fundamental para el rendimiento del equipo en las próximas jornadas. "Si hay un argumento al que agarrarse ahora mismo no es ni la defensa ni el gol, es el centro del campo con este chico al frente", se comentó durante el debate sobre la situación del equipo.

El efecto Oltra, a examen

La llegada de José Luis Oltra al banquillo no ha generado el revulsivo esperado. El técnico todavía parece estar conociendo a sus jugadores y no ha tenido tiempo suficiente para implantar su modelo. En el análisis se apuntó que la destitución de su predecesor, "Bolo", debería haberse producido "cuatro o cinco partidos antes" para haber llegado a tiempo de reconducir la situación.

Otro de los problemas que arrastra el equipo es su estado físico, que parece decaer en las segundas partes de los partidos. Esta carencia se atribuye a una preparación deficiente desde la pretemporada. "La sensación" general es que el equipo no está bien trabajado físicamente, lo que condiciona su rendimiento durante los noventa minutos.

El regreso de un viejo conocido

El partido del domingo tendrá un componente emocional añadido con el regreso de Antonio Hidalgo. Se recordó que la goleada sufrida en Riazor en la primera vuelta fue el inicio de la caída del equipo.

Ante las ocho finales que restan, se exige a la plantilla máxima profesionalidad y entrega "por respeto a la afición, por el escudo y por la camiseta". La preocupación es palpable, especialmente de cara al derbi contra el Zaragoza, un partido que se considera "el partido del año" para una afición a la que ya solo le queda esa ilusión.