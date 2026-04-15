La guerra del derbi aragonés: el Huesca no vende entradas y el Zaragoza muestra su enfado

La tensión para el derbi aragonés del próximo 26 de mayo en El Alcoraz va creciendo a falta aún de más de 10 días. La SD Huesca ha comunicado oficialmente que no pondrá a la venta entradas para la afición visitante, una decisión que ha provocado una dura reacción por parte del Real Zaragoza.

En su comunicado, el club azulgrana justifica la medida por la alta demanda de sus propios abonados y patrocinadores, además de apelar al "criterio de reciprocidad" aplicado en el partido de la primera vuelta, donde el Huesca tampoco dispuso de localidades en La Romareda. El club también ha recordado que, por motivos de seguridad, no se permitirá el acceso a las gradas locales con distintivos del equipo visitante.

La dura respuesta del Zaragoza

La respuesta del Real Zaragoza no se ha hecho esperar, mostrando su "absoluta decepción" ante una medida que considera "perjudicial para nuestros aficionados". El club zaragocista ha recordado que la ausencia de grada visitante en su estadio esta temporada se debe a una situación "excepcional" y que siempre que ha sido posible ha facilitado entradas a los equipos rivales.

Además, el Zaragoza ha revelado que propuso al Huesca sortear entre sus socios las 80 entradas de cortesía que le correspondían, una oferta que fue rechazada por el club oscense alegando "motivos de seguridad". Como consecuencia, el Real Zaragoza ha decidido "renunciar a dichas localidades", declinar las invitaciones entre directivas y "reducir al máximo su representación institucional" en el palco de El Alcoraz.

Un duelo clave por la permanencia

Este enfrentamiento institucional añade más leña al fuego a un derbi que ya se presentaba crucial en el plano deportivo. Ambos equipos se encuentran inmersos en la lucha por la supervivencia en Segunda División, por lo que el partido se convierte en una cita vital donde hay mucho más en juego que la histórica rivalidad regional.